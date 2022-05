VIDEO: Robert De Niro negó foto a una fan que lo abordó en su hotel en Argentina

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El reciente arribo de Robert De Niro a Argentina ha desatado furor entre el público, por lo que son varios fanáticos que se han dado a la tarea de salir en su búsqueda para compartir unos segundos con él y, en el mejor de los casos, obtener alguna fotografía.

No obstante, vaya sorpresa se llevó una seguidora al encontrarse al protagonista de “Taxi Driver” en el restaurante del hotel de Buenos Aires en el está alojado y recibir una negativa que quedó capturada en un video.

Fue a través de Twitter e Instagram que se viralizó un breve video donde se ve como la fan lo aborda con su celular, lista para pedir una foto: “Robert, Can I take a picture with you, please?” (sic), cuestionó en inglés (“Robert, por favor, ¿me puedo tomar una foto contigo?”).

Para sorpresa de la mujer, Robert De Niro respondió: “No, no, no”, aseveró agitando la mano. Para acompañar su respuesta, la esposa del actor añadió: “No, you’re so rude. We’re here with the family…” (“No, eres muy grosera. Estamos en familia…”).

No pasó mucho tiempo antes de que la fanática compartiera su experiencia con la leyenda del cine a través de su cuenta de Twitter, con la descripción: “Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista, malísimo“.

A diferencia de lo que esperaba, la mujer recibió una ola de comentarios en los que reprobaron su crítica al histrión, y afirmaron que él está en todo su derecho a negar posar para una foto. "Nunca vi a Messi fastidiarse porque lo filmen o le saquen fotos. Son formas. Algunos son humildes. Otros se la creen", respondió a una usuaria que la calificó como "impertinente".

El protagonista de cintas como “El Padrino” y “Buenos muchachos” llegó a territorio argentino el sábado pasado para la filmación de “Nada”, una serie protagonizada por Luis Brandoni y dirigida Mariano Cohn y Gastón Duprat.

