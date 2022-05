Hirving Lozano llama la atención del finalista de la UEFA Champions League: el Liverpool sondea al Chucky

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Esta por finalizar la temporada y hay futbolistas que ya tienen sus destinos sentenciados por lo deberán salir a buscar otro club. Este parece ser el panorama de Hirving Lozano en el Napoli. Los reportes indican que “Chucky” no seguiría siendo parte del proceso del equipo italiano y sería declarado transferible para el próximo mercado de traspasos. Bajo estas circunstancias, el Liverpool estaría dispuesto a pescar en rio revuelto.

Luego de que las informaciones señalaran que el “Chucky” Lozano sería uno de los sacrificados de Luciano Spalletti, han sido muchos los equipos que se han interesado por el futbolista mexicano. Los reportes indican que clubes como el Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain y el Wolverhampton tendrían entre sus posibilidades comenzar a negociar por el azteca.

Sin embargo, el Wolves de Raúl Jiménez no sería el único equipo de la Premier League que pujaría por el azteca. Según informaciones de Nicolo Schira, analista especializado en mercado de traspasos, el Liverpool estaría monitoreando el estatus de Hirving Lozano. #Liverpool are monitoring Hirving #Lozano, who could leave #Napoli in the summer #transfers window. #LFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 6, 2022

A pesar de no haber nada con firmeza, lo que si parece ser un hecho es que el azteca saldrá del club. De hecho, la contratación de Khvicha Kvaratskhelia es una clara seña de que e Napoli ya amarró un reemplazo ante la salida del mexicano. [Media: Liverpool Echo] Liverpool news and transfers LIVE – Hirving Lozano 'monitored', Raphinha blow, Luis Alberto boost https://t.co/G0aTEoblTM pic.twitter.com/exdWk7hs35— LFCMAGAZINE (@LFCMAGAZINE) May 7, 2022

¿Cuánto es el valor de Hirving Lozano?

Lo más importante en el estatus del “Chucky” es que aún tiene un contrato vigente con el Napoli hasta 2024. Bajo estas circunstancias los equipos que deseen adquirir sus servicios deberán pagar al rededor de $36.8 millones de dólares. Esta cifra podría aumentar al tomar en cuenta que no solo habrá un equipo interesado en fichar a la estrella mexicana. Hirving Lozano y su quinto gol en la temporada con Napoli 😎🇲🇽⚽https://t.co/xErdS97YxU pic.twitter.com/IQWoUbYFgr— Futbol Picante (@futpicante) April 30, 2022

