Una “medusa espacial” sobrevoló Florida, durante el lanzamiento de SpaceX

Las medusas son una vista común a lo largo de la costa de Florida, pero las personas que vieron el lanzamiento del último cohete de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy disfrutaron de una vista única.

SPACE JELLYFISH



From today’s SpaceX launch. Beautiful pic.twitter.com/98mzIGHDOm — Chris Combs (@DrChrisCombs) May 6, 2022

El lanzamiento de SpaceX del viernes por la mañana generó un fenómeno visual conocido como “medusa espacial”, que recompensó a las personas que se levantaron temprano para ver el lanzamiento del cohete Falcon 9 con un espectáculo impactante: una nube etérea de gases iluminados, resaltada contra la oscuridad previa al amanecer.

🚀 #spacex Starlink mission launching into Orbital Sunrise this morning! As seen from Tampa, Florida.



Photo: me for @SuperclusterHQ pic.twitter.com/TpegAi8gEA — Erik Kuna 🚀 (@erikkuna) May 6, 2022

Got this pic in Tampa FL!! pic.twitter.com/YbPQrfKzoA— Audrey Deal (@lifeasoddry) May 6, 2022

El fenómeno de las medusas espaciales ocurre cuando un cohete despega en las horas cercanas al amanecer o al anochecer. WOW! A viewer in Lakewood Ranch took this photo of the "space jellyfish" caused by this morning's SpaceX launch. (Photo by Laura Whinfield) https://t.co/iprEah492n pic.twitter.com/EgMINFlGZw— WFLA NEWS (@WFLA) May 6, 2022

Un espectador puede estar de pie en la oscuridad total, pero a medida que la nave alcanza grandes alturas, los rayos del sol iluminan la columna de gases a su paso. El efecto se asemeja a la campana y los tentáculos de una medusa. Good morning, Space Coast, this is your 5:52am wake-up call.



That's a #SpaceX #Falcon9 rocket lifting another batch of #Starlink satellites to orbit, with bonus "space jellyfish," a beautiful display this Friday morning.



(📷:me from Cocoa Beach, Florida) pic.twitter.com/NEeRgg6aLO— Michael Seeley (@Mike_Seeley) May 6, 2022

El efecto logrado por el despegue del cohete de SpaceX el viernes varió dependiendo de dónde estaban paradas las personas cuando vieron el cohete.

Como muestran las imágenes publicadas en línea, algunos observadores vieron una raya horizontal plateada, mientras que otros vieron lo que parecía una nube luminosa ondulante.

