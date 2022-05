La carta de tarot para la semana del 9 al 15 de mayo 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Diez de Espadas

1.Diez de Espadas: Cada nuevo comienzo proviene de un final, el final puedo ser tormentoso o de un gran alivio para tu alma, todo lo que se termine en esta semana no lo veas como una tragedia, al contrario, tómalo como un gran aprendizaje para seguir el camino que te trazaste para esta vida, al principio parecerá doloroso, pero la tormenta pasará y al finalizar la semana veras como todo se empieza a aclarar y te sentirás mas tranquilo, tranquila. Hay cosas que no son como esperabas o personas que no son como creías, estos días te dejaran grandes sabidurías, no olvides que para crecer hay que soltar, depurar, no siempre se puede ganar y aunque en estos momentos no lo veas seguramente en el futuro saldrás ganando. Esta semana cuídate de traiciones; como la mayoría de estas, puede venir de alguien de toda tu confianza, desde un chisme, hasta una perdida económica, has uso de tu fuerza interna y no hagas de una traición un chantaje o te hagas la víctima, dale la vuelta a esta acción y sigue adelante sin lamentaciones que te pueden meter en un bucle de victimismo interminable, es mejor cambiar el sentimiento y recuperar el optimismo y la esperanza, para así comenzar la semana nueva con una capacidad diferente. Descansar es de vital importancia, tu cuerpo físico y mental están pasando por un agotamiento profundo.

2. Reina de Copas

2. Reina de Copas: Dar sin esperar recibir nada a cambio. Es una semana para aprender a desprenderte de cosas materiales, de compartir y entender que no es necesario esperar algo a cambio de una buena acción que te nació hacer. Estarás muy pasional, pero esta pasión se desprende de lo mejor de tu positivismo, entenderás que el fuego interno se puede canalizar a un mejor lugar y con las mejores intenciones, que el fuego interno te da empuje, fuerza y amor para cualquier tipo de creación, te da ánimo para retomar aficiones. Es una jornada para trabajar con la intuición, escucha a tu alma y deja que te guie a ese camino que dudas andar. Estarás amable y preocupado por tu familia, te tocara resolver asuntos del hogar, pero los solucionaras desde el amor, devolverás el equilibrio a tus seres queridos y te lo agradecerán mucho. Son días para reforzar lazos con los hijos, ábrete a escucharlos y no juzgarlos, ellos necesitan de tu confianza. Es un buen momento para recargarte de energía, pero para que esto pase, aléjate de chismes, de personas que solo te quieran utilizar para poner en ti su basura energética, no cargues vibras de baja densidad o tu sensibilidad se vera mermada.

3. Cuatro de Copas

3. Cuatro de Copas: Tendrás una semana llena de esperas, de retrasos, tendrás que hacer uso de la paciencia, no permitas que la desesperación te lleve a tomar malas decisiones, de esas que te puedes arrepentir tarde o temprano. Serán días en los que te toque controlar el carácter, no andar enojado ni con la vida, ni con nadie, de darte cuenta de que las demoras siempre serán para un bien mayor, aunque en el instante no lo parezca. Tendrás que hacer un trabajo arduo con la tolerancia hacia los demás y sus habilidades, no todos tienen las mismas capacidades para trabajar bajo presión. Es momento de echar un vistazo a las cosas que has hecho y dicho y replantar si necesitas pedir perdón o simplemente pasar de largo esas situaciones que te generan culpa.