Ryan García habla de la derrota del Canelo Álvarez y se gana insultos y desaprobación de los fanáticos en redes sociales

Es conocida la historia conflictiva de la separación del prometedor boxeador californiano Ryan García del Canelo Team, liderado por Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el entrenador Eddy Reynoso.

La reciente derrota del pugilista a manos de Dmitry Bivol la noche del sábado de Guadalajara ha generado todo tipo de reacciones y comentarios, desde muestras de apoyo de sus fans hasta críticas destructivas de quienes lo consideran uno más del monto; entre esos comentarios se encuentran los realizados por el ‘New Golden Boy’ a través de su cuenta en Twitter.

Con casi 90 mil seguidores en esa red social, García fue dejando algunos tuits de comentarios sobre la pelea. El primero de ellos fue al calor del quinto round, con Saúl Álvarez buscando el combate y la situación muy igualada en el ring: “Canelo está perdiendo a partir de ahora”, dijo, lo que generó una avalancha de comentarios, entre los que le llamaban irrespetuoso, envidioso o que aprendiera del pleito en vez de criticar.

Canelo is losing as of right now — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 8, 2022

Más adelante, ya consumada la pelea y con un Dmitry Bivol favorito en la tarjeta de los jueces y en las apuestas en vivo, el ‘KingRy’ aseguró que el Canelo ya había perdido “bastante fácil” y que la única forma que ganara el choque es con vivezas de los jueces; también aprovechó de criticar su estilo de pelea: “No se puede ganar simplemente golpeando los brazos”.

Canelo lost fairly easy, only way I see Bivol losing is if the judges decide to steal it from him. You can’t win just hitting the arms they aren’t scoring blows. — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 8, 2022

Finalmente los jueces le dieron la victoria a Dmitry Bivol, algo que enmudeció aún más el T-Mobile Arena de Las Vegas, que tenía una apabullante presencia de apoyo al Canelo.

Sobre esto García, al igual que otras figuras y analistas del boxeo, felicitó a Bivol y resaltó lo dedicado y disciplinado que es con su carrera, algo que se bien en el cuadrilatero. Congratulations Bivol you are a great dedicated and disciplined fighter. Great performance!!!! #CaneloBivol— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 8, 2022

Pero este comentario también fue objeto de muchas críticas. Era un momento delicado para los miles de fanáticos que apoyan a Saúl Álvarez, que vieron cómo su pugilista favorito sumó la segunda derrota en su carrera, tras perder contra Floyd Mayweather el 14 de septiembre de 2013.

Posiblemente cansado de los comentarios negativos a sus tuits, Ryan García compartió un último mensaje del pleito, de forma aclaratoria, su visión sobre lo sucedido la noche del sábado en Las Vegas: “¿Cómo que le falté al respeto a Canelo? Es una leyenda y un gran peleador, simplemente di una evaluación honesta de su pelea y apoyé a Bivol”. Some of you are thinking Like i disrespected canelo he’s a legend and a great fighter, simply gave an honest assessment of the fight and gave props to Bivol, what is some of you on about????— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) May 8, 2022

El Canelo Álvarez sabía el reto en el que se estaba metiendo. Luego de un 2021 exitoso en el que terminó de unificar los cinturones de peso supermediano, iba por un reto mayor como es el fajín de peso semipesado de la AMB contra un residente y experto en esa categoría como lo es Dmitry Bivol.

No logrado el objetivo, el pugilista de 31 años (en julio llega a los 32) registra 58 victorias (34 por la vía rápida del nocaut) y dos derrotas.

