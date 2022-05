Belinda usa traje de baño pequeñito por delante y dice que el mar es su “Edén” en Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante española – mexicana Belinda parece estar mucho mejor después del escándalo que supuso su ruptura con el cantante de regional mexicano Christian Nodal. De hecho está convencida que el mar es su “Edén” y así lo dejó saber en Instagram cuando presumió su cuerpazo y belleza con un traje de baño tipo calzón chino: pequeñito por delante.

Después de su flamante paso por la alfombra roja de los Premios Platinos 2022, donde el periodista Rafael Cores pudo entrevistarla y hasta le mostró sus tacones en mano, la cantante se fue directito a la playa con un traje de baño que le paralizó el corazón a todo el que la vio en Instagram. Mismo era diminuto por delante y con detalles transparentes a los lados. Por supuesto, aunque se reveló que ella y Christian Nodal ya se hablan, la cantante aún sigue sin hablar frontalmente del tema.

El hecho es que Belinda sigue cada día tomando más terreno en su país natal España, al que viajó inmediatamente después del bombardeo de noticias que recibió cuando rompió su compromiso. Ha estado en varios shows de televisión en la “Madre Patria” y ha estado en más eventos sociales dejando claro que Belinda rompió el silencio y habló por primera vez de su ruptura con Christian Nodalno acabará con los más de 20 años de carrera artística que tiene la cantante y actriz. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

Mientras, su ex Nodal sufrió una aparatosa caída en pleno escenario. Pero no solo eso, también se dejó ver con la que parece su nueva conquista aunque reveló a Francisca Lachapel de Despierta América que ha tenido charlas con Belinda, pero que no estaba muy seguro de si realmente habría una reconciliación para ellos en un futuro como pareja. Al parecer, el cantante se está disfrutando esta etapa de soltero. Sin embargo dijo que: “A una mujer siempre la perdona…”.

En cuanto al anillo de de compromiso que le entregó el cantante a Belinda no se supo más. Esto fue un tema de conversación en las redes sociales. Muchos, incluso famosos, decían que debía devolverlo y otros, que no pues es: “Un regalo”. Lo cierto es que no sabemos si alguno de los dos algún día revelen qué sucedió con la preciada joya. Por lo pronto, les dejamos justamente el videoclip de Belinda, “Báilalo”.

Sigue leyendo:

Belinda muestra una imagen de su abuela y sus seguidores dicen que es “igualita”

Christian Nodal llega a Honduras ¡con una nueva conquista!

VIDEO: Belinda asegura que cuando no tienes nada que decir lo mejor es callar ¿Indirecta a Christian Nodal?

Tras ruptura con Christian Nodal, Belinda revela que está muy contenta: “Felicidad pura y dura”