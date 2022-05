Britney Spears habló sobre la presión que vivía por parte de su familia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después de ser liberada de su tutela de su padre que duró 13 años, Britney Spears ha sido muy abierta sobre en redes sociales sobre cómo se sintió durante este tiempo y no se ha quedado callada sobre todos los secretos guardados de su familia durante ese largo tiempo.

En una publicación, la cantante habló de lo difícil que fue lidiar con los comentarios agresivos de su padre cuando era una adolescente de 13 años, según el medio TVNotas. Spears aseguró que este trato afectó mucho estado anímico y su autoestima.

Aunque la publicación ya ha sido retirada, el medio de entretenimiento comentó que la intérprete de “Toxic” aseguró que su familia no le permitía mostrarse débil en ningún momento y que siempre se le exigía que debía ser perfecta todo el tiempo.

“Una de las cosas que más me duele es que siempre me decían que estaba gorda y que nunca era lo suficientemente buena. Mi padre siempre me hizo sentir que tenía que intentarlo, intentarlo, ¡intentarlo! A lo grande”, fue lo que escribió Spears en redes sociales.

Spears también habló sobre cómo la falta de libertad la hizo una persona más rebelde y traviesa, que tomó algunas malas decisiones porque quería experimentar con tener decisión propia, y que ahora gracias a que quedo libre de la tutela, se siente más segura. View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Actualmente, Britney Spears está esperando un hijo de su pareja Sam Asghari y además, planea casarse por lo que también ha compartido imágenes de su preparación y de su velo de novia.

