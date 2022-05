“Rock Around The Clock”: la primera canción de Rock en llegar al top de las listas Billboard

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Bill Haley puso su enorme firma en la historia del rock and roll durante los últimos 40 minutos de una sesión de grabación de tres horas en la ciudad de Nueva York, una sesión preparada no para la grabación de “(We’re Gonna) Rock Around The Clock”, sino de una canción llamada “Thirteen Women (and Only One Man in Town)”.

Al grupo le tomó casi toda su sesión programada obtener una versión utilizable de “Thirteen Women”, una canción que era completamente nueva para ellos, pero que fue elegida como la cara de su próximo sencillo por su nuevo sello discográfico, Decca.

Con el tiempo agotándose y sin posibilidad de extender la sesión, Haley y sus Comets estaban ansiosos por presentar la canción que habían estado tocando en vivo durante muchos meses ante la respuesta entusiasta de la audiencia.

El guitarrista principal traído para la sesión, Danny Cedrone, no había tenido tiempo de trabajar en un nuevo solo para la pausa instrumental en “(We’re Gonna) Rock Around The Clock”, por lo que se reutilizó uno que había usado en una grabación de Haley dos años antes llamada “Rock This Joint”.

A Cedrone se le pagó $31 por su trabajo esa noche, que incluyó la interpretación de lo que todavía se reconoce como uno de los mejores solos de guitarra de todos los tiempos.

Haley y la banda solo tuvieron tiempo para dos tomas, y en la primera tocaron tan alto que la voz de Haley era casi inaudible en la cinta. En una era anterior a la grabación multipista, la única solución era hacer una segunda toma con un acompañamiento mínimo y esperar lo mejor.

Más tarde, un ingeniero de Decca unió minuciosamente segmentos de ambas tomas, casi un milagro dada la tecnología de 1954. La versión final se consideró lo suficientemente buena como para incluirla como cara B en “Thirteen Women”, que se lanzó en mayo de 1954.

El sencillo vendió unas respetables pero decepcionantes 75.000 copias en los meses siguientes, y estaba destinado a ser olvidado hasta que un niño de 10 años en Los Ángeles volteó “Thirteen Women” y se enamoró de la ahora famosa cara B.

Ese niño, Peter Ford, resultó ser el hijo del actor Glenn Ford, quien estaba programado para protagonizar el próximo drama de delincuencia adolescente Blackboard Jungle. Peter puso a su padre en “(We’re Gonna) Rock Around The Clock”, y muy pronto, la canción fue elegida para reproducirse en los créditos iniciales de Blackboard Jungle, que es como se convirtió en una sensación del pop, vendiendo un millón de copias en un solo mes en la primavera de 1955.

Seguir leyendo: