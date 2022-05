Ejército de Estados Unidos busca crear cohetes nucleares para misiones cerca de la luna

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA), del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, está preparada para dar el siguiente paso en el desarrollo de un cohete nuclear que ayude a vigilar y posibilitar misiones de tiempo crítico a través de vastas distancias en el espacio cislunar, el espacio Tierra-Luna, un área que ha considerado de alta prioridad estratégica.

DARPA anunció el 4 de mayo que está buscando propuestas para la segunda y tercera fase de su programa DRACO (Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations), que abarca el diseño, la fabricación y el montaje de los motores nucleares térmicos para cohetes.

El objetivo es realizar una demostración de vuelo en el espacio de la propulsión térmica nuclear en el año fiscal 2026, según afirma la misma agencia en un comunicado de prensa.

“Estas capacidades de propulsión permitirán a Estados Unidos mejorar sus intereses en el espacio y ampliar las posibilidades de las misiones de vuelos espaciales humanos de larga duración de la NASA”, señalaron los responsables de DARPA.

DRACO is seeking proposals to design+build a nuclear thermal rocket engine, enhancing maneuverability in #cislunar space. Also: potential for more efficient, faster, smaller propulsion systems for long-duration #spaceflight. In-space demo planned in FY26. https://t.co/aM36WIPlGa pic.twitter.com/ZBmqrwod6e

— DARPA (@DARPA) May 4, 2022