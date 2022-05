Juan Carlos Osorio en el radar del fútbol mexicano: varios equipos de la Liga MX contemplan el retorno del colombiano

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Juan Carlos Osorio necesita retomar el camino del éxito en su carrera. El experimentado estratega perdió la brújula en el fútbol colombiano luego de un estrepitoso fracaso con el América de Cali. Bajo estas circunstancias, el estratega nacido en Santa Rosa de Cabal buscaría relanzar su carrera y la Liga MX estaría entre sus opciones.

Según informaciones de ESPN, serían varios los equipos interesados en el entrenador colombiano. No está de más recordar que Juan Carlos Osorio ya tuvo una pasantía en el fútbol azteca luego de su corto paso con el Club Puebla en el año 2012. Sin embargo, el “Ministro” conoce el torneo, puesto que debía estar empapado de la actualidad para el momento en que asumió el cargo de la selección mexicana en 2015.

Según detalles del periodista Luis Arturo Henao, Osorio estaría viajando a tierras mexicanas en los próximos días para asistir a algunas “entrevistas”.

Noticia en desarrollo.

Juan Carlos Osorio viajará esta semana a Mexico un club de la liga local le hará un ofrecimiento uno de sus asistentes será Alexis Henriquez.— Luis Arturo Henao C (@ElColeccioniste) May 8, 2022

¿Cuáles equipos podrían iniciar un ciclo con Juan Carlos Osorio?

Los reportes indican que el club con más posibilidades de seducir al colombiano son los Bravos de Juárez, ex equipo de Ricardo “Tuca” Ferretti. Sin embargo, el Club León también tiene un presente de mucha incertidumbre luego de la salida de Ariel Holan del equipo. Finalmente, entre las posibilidades aún estarían las Águilas del América y Chivas de Guadalajara, ambos equipos que son manejados por un interinato y los estrategas no han sido rarificados en su cargo. According to sources inside Bravos, Juan Carlos Osorio should be holding contract talks this evening.

Quite the expensive option for a club set to pay a massive fine. #LigaMxEng #LigaMX pic.twitter.com/vdimyB5ns2— Pedro Dorantes 💙 (@PedroDorantes98) May 10, 2022

