Surrealista: Guardameta le armó un berrinche al árbitro durante el sorteo previo a los penales y le exigió que lanzara la moneda de nuevo

En la Copa de Argentina se vivió uno de los momentos más surrealistas del fútbol, ya que en el partido entre Estudiantes de la Plata y Argentinos Juniors, encuentro correspondiente a los cuartos de final, el arquero Mariano Andújar se involucró en una atípica discusión con el árbitro durante el sorteo para decidir quién iba a patear primero en la tanda de penales.

Y es que justo antes de comenzar la tanda de penales, el árbitro principal llamó a los dos capitanes para realizar el sorteo que determinaría quién sería el primero en ejecutar su penal, pero el guardameta Andújar le protestó al árbitro porque no quería ese color y le exigió repetirlo.

“Yo no quería el azul, no me dejaste elegir. Hacelo otra vez”, repitió Andújar armando un berrinche luego de que el sorteo determinara que Argentinos Juniors comenzaría pateando.

"YO NO QUERÍA EL AZUL, SORTEALO OTRA VEZ". El INSÓLITO momento que protagonizaron Andújar y Echenique, en el sorteo previo a los penales entre Estudiantes y Argentinos, en la #CopaDeLaLiga. pic.twitter.com/cisE7gMLLS — SportsCenter (@SC_ESPN) May 12, 2022

La protesta de Andújar se dio porque el árbitro, Echenique, eligió el color verde de la moneda para Andújar y el azul para el capitán de Argentinos Juniors, Fausto Vera. En un principio Andújar no protestó, pero al ver que perdió el sorteo argumentó que el árbitro no le dejó escoger y le exigió que repitiera el sorteo. Cosa que no ocurrió.

Ya en la tanda de penales, Argentinos Juniors se impuso 3-4, y finalmente Andújar y Estudiantes quedaron eliminados de la Copa.