Pablo Montero asegura que familia de Vicente Fernández no lo ‘vetó’ de los escenarios

Desde el estreno de la bioserie “El último rey”, la cual cuenta la historia de Vicente Fernández, la familia de la leyenda de la música mexicana no está muy contenta. Esto debido a que no la autorizaron y hasta se ha dicho que intentaron que no se transmitiera y que han criticado a Pablo Montero, quien protagoniza este trabajo.

En una entrevista en Youtube, Gustavo Adolfo Infante dijo que actualmente Montero está en malos términos con la familia de Vicente Fernández. El periodista aseguró que los Fernández habían “vetado” al cantante y actor de los palenques en los que se presenta “El potrillo”.

Sin embargo, Montero ha dicho en una entrevista con el mismo Infante que esto es mentira: “Eso no es cierto, yo no sé de dónde salió ese comentario, esa información, pero yo estoy en muchas ciudades anunciado, en distintos palenques en México, Estados Unidos, en Sudamérica, pero la verdad es que no es cierto eso. Y es algo que hay que aclararlo”.

Adicionalmente, Pablo Montero aseguró que ha hablado con Vicente Fernández Jr, quien le ha hablado muy bien de su trabajo. Sin embargo, aseguró que no ha hablado con Gerardo o Alejandro Fernández.

“Con la única persona que yo tengo contacto y he tenido contacto siempre fue Don Vicente y Juanjo, su asistente, y con Vicente Junior, que le mandé algunas escenas, algunas canciones y me dijo: ‘se me enchinó la piel y estoy oyendo a mi papá’. Y es muy bonito que su hijo mayor me haga ese comentario porque lo he hecho con mucho respeto y profesionalismo”, dijo Montero en la entrevista.

