De la WWE a OnlyFans: Steph De Lander rompe las redes sociales y el wrestling con su contenido exclusivo

Es bien conocido lo estricta que es la World Wrestling Entertaiment (WWE) en cuanto al manejo de sus talentos que incluso monitorean lo que comparten en sus redes sociales y algunas de ellas están prohibidas, por lo que varios han decidido dar por terminados sus contratos buscando algo de “libertad”.

Tal es el caso de Stephanie De Landre, luchadora profesional australiana conocida por su nombre artístico Persia Pirotta.

We’re doing hot girl sh*t. 0nlyfans is now live 🥵 link in bio pic.twitter.com/LmZLkDrSHM— Steph De Lander (@stephdelander) May 9, 2022

Pirotta estuvo incluida en la última ola de despidos que emprende la empresa, que tras el inicio de la pandemia ha llevado adelante una profunda remodelación para sobrevivir a los nuevos tiempos del wrestling.

Ahora en All Elite Wrestling (AEW) ha anunciado a sus casi 90 mil seguidores en la red social Twitter la apertura de su cuenta en OnlyFans, plataforma de suscripción conocida por ofrecer gran cantidad de contenido para adultos. View this post on Instagram A post shared by Steph De Lander (@stephdelander)

En sus plataformas y en AEW utiliza su nombre real ‘Steph De Lander’, así como un recién creado perfil de OnlyFans donde prometió compartir contenido subido de tono.

Crecimiento después de WWE

Después de ser despedida de WWE, De Lander dijo en una entrevista que no se dejaría vencer y que solo era una nueva etapa en su carrera profesional.

“No se trata de lo que te pasó, se trata de cómo reaccionas ante eso. Podría dejar que esto que sucedió me destruyera, meter el rabo entre las piernas, pero no”

Actualmente De Lander tiene su propio merch y tanto por Twitter como por Instagram son cientas las personas que referidas le compran franelas y otros artículos deportivos. 🚨 MERCH ALERT 🚨 Brand new shirts are now available at @PWTees. Show some love for your fave Python Powerhouse! 🙌🏼😍🐍 #SDL https://t.co/jqSK9hvwAP pic.twitter.com/8nfNDRImcd— Steph De Lander (@stephdelander) May 13, 2022

