Por qué todo cocinero del hogar necesita un horno holandés

Mucho antes de que la Instant Pot entrara en escena como maestra de la multitarea, existía un humilde horno holandés.

Con la excepción de la cocción a presión, un horno holandés puede hacer todo lo que una olla múltiuso puede hacer y más: dorar, hervir, estofar, hornear y freír.

“Un horno holandés de hierro fundido te dará mejores resultados que una Instant Pot”, dice Lance Nitahara, profesor asistente en el Culinary Institute of America en Hyde Park, Nueva York. De hecho, esta olla puede reemplazar tu olla de cocción lenta, tu olla de sopas, tu olla de pasta, tu sartén de hacer pan y tu freidora.

Y este tipo de utensilios de cocina se remonta a mucho tiempo atrás: Lewis y Clark llevaron hornos holandeses en su viaje por el Oeste americano a principios del siglo XIX, y todavía se pueden comprar reproducciones de los hornos de tres patas que usaron. Sin embargo, los hornos holandeses actuales tienen un aspecto mucho más bonito; la mayoría son de hierro fundido esmaltado y están disponibles en varios colores. Pero son igual de multifuncionales, y son una buena opción para tareas sencillas y recetas más complicadas, como guisar carne, hornear pan, cocinar sopas y guisos, y freír pollo.

Estas ollas son aptas para el horno, así que puedes empezar a cocinar tu comida en las hornillas de la cocina y pasarla directamente al horno para terminarla. Y como son tan atractivas, algunos cocineros llevan la olla directamente a la mesa, sobre un soporte, por supuesto, para servir.

En las pruebas de hornos holandeses de CR, cocinamos estofados, preparamos salsas a fuego lento y horneamos panes. También observamos lo rápido que hacen que el agua a temperatura ambiente llegue al punto de ebullición, y usamos una cámara térmica para ver si la olla se calienta uniformemente. Seis de los hornos holandeses de nuestras pruebas logran una puntuación global de ‘Muy bueno’ o ‘Excelente’, y son opciones estupendas en general. Pero algunos hornos son un poco mejor en ciertas tareas que otros. Aquí están los más destacados para dorar, hornear, guisar, cocinar salsas a fuego lento y hervir agua. Para más información sobre los hornos holandeses, lee nuestra guía de compra de utensilios de cocina y la clasificación completa de los mismos.

El mejor horno holandés para estofados

El estofado, en el que se cocina la carne o las verduras parcialmente sumergidas en un líquido en una olla tapada, es una buena manera de convertir un corte de carne duro en una comida tierna y deliciosa. En nuestras pruebas de estofado, cocinamos la falda en el horno holandés durante 3½ horas. Todos ellos lograron buenos resultados en esta prueba. “No vimos grandes diferencias”, dice Cindy Fisher, quien supervisa nuestras pruebas de utensilios de cocina. Pero el Lodge, que se muestra debajo, además de ser excelente para cocinar estofados, es uno de los hornos holandeses más económicos que hemos probado y es uno de los más fáciles de limpiar, por lo que se lleva este puesto.

El mejor horno holandés para sopas y guisos

Cuando cocinas un guiso o una sopa espesa como una sopa de pescado en la estufa, quieres una olla que se caliente de manera uniforme para que no haya puntos calientes o fríos y la comida se cocine de forma pareja. Para comprobarlo, usamos una cámara térmica para escanear el fondo de la olla y asegurarnos de que toda la superficie se calentara uniformemente. La mitad de las ollas están a la altura de las exigencias, incluida la Cuisinart que se muestra a continuación, que tiene un buen precio.

El mejor horno holandés para cocinar salsas a fuego lento

Nuestra prueba de cocción a fuego lento, en la que evaluamos la capacidad de una olla para mantener la salsa de tomate a fuego lento, resulta ser un desafío para algunos modelos. Nuestro modelo con la calificación más baja, el del horno Tramontina, logra una puntuación deficiente en esta prueba porque no calentó la salsa de manera uniforme. Ninguna de las ollas supera esta prueba, y sólo un modelo, el del horno Anolon Vesta que aparece a continuación, consigue una calificación de ‘Muy buena’. Sin embargo, es un poco difícil de limpiar, lo que perjudica su puntuación global.

El mejor horno holandés para hornear

En esta prueba, horneamos barras de pan blanco hechas con masa congelada. (Puede que prefieras hacer tu propia masa, pero nosotros usamos la comprada en la tienda por motivos de consistencia). Los mejores panes de nuestras pruebas tienen un exterior crujiente y son blandos y tiernos por dentro. Los peores tienen una textura densa y pesada. La mitad de los hornos holandeses obtuvieron unos resultados impresionantes, incluido el campeón del horneado, el Merten & Storck que aparece a continuación, que logra una calificación de ‘Excelente’.

El mejor horno holandés para hervir agua

Todos los hornos holandeses son capaces de calentar rápidamente 4 cuartos de agua a temperatura ambiente hasta casi hervir, logrando puntuaciones de ‘Muy Bueno’ a ‘Excelente’ en esta prueba. Las mejores calientan el agua en menos de 10 minutos, pero incluso los más lentos lo consiguen en 12. Así que puedes prescindir de sacar una olla para pasta y usar un horno holandés en su lugar. El modelo de Le Creuset que aparece a continuación es uno de los mejores en esta prueba, y uno de los más fáciles de limpiar.

Cómo evalúa CR los utensilios de cocina

Una de las claves para cocinar con éxito es elegir la herramienta adecuada para hacer el trabajo. En el programa de televisión “Taller del Consumidor”, la experta de Consumer Reports Sara Morrow le muestra al presentador Jack Rico cómo CR prueba los utensilios de cocina para que tú puedas concentrarte en perfeccionar tus habilidades culinarias.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.