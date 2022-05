AMLO quiere que Los Ángeles, California, sea la “sede mundial de la fraternidad” por Cumbre de las Américas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desea que Los Ángeles, en California Estados Unidos, se convierta en la “sede mundial del diálogo y la fraternidad” por la realización de la Cumbre de las Américas.

“Lo que estamos buscando es que sea la Cumbre del diálogo y de la hermandad. Que Los Ángeles se conviertan en la sede mundial del diálogo y la fraternidad“, expresó.

“Para mandar un buen mensaje al mundo de la importancia del diálogo, de la política y de resolver nuestras diferencias haciendo a un lado el uso de la fuerza o la confrontación, excluyendo”, comentó.

El deseo del presidente surge tras ser cuestionado durante su conferencia mañanera sobre si ya recibió o no la invitación para asistir a la Cumbre de las Américas a realizarse en el próximo mes de junio.

“¿Ya recibió la invitación?”, se le preguntó al mandatario mexicano, a lo que contestó: “No, pero no ha habido ningún problema y cuando digo no, no tengo completa la información porque a lo mejor si ya Relaciones Exteriores recibió la invitación o en la oficina y como he estado fuera pues no he podido revisar la correspondencia, pero ese no es el tema”, respondió.

El presidente mexicano confía en que el Gobierno de Joe Biden invitará a todos los países del continente a la próxima Cumbre de las Américas.

“Todavía falta tiempo, tengo entendido que va a llevarse a cabo la Cumbre del día seis al nueve, del 6 al 10 y estamos a 23 de mayo, falta todavía tiempo, faltan más de 10 días y se está hablando, se está dialogando con el propósito de que se invite a todos y hay muy buena disposición del Gobierno de Estados Unidos, al menos”, aseguró.

“Han actuado de manera respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante y faltan días, yo espero que en esta semana ya podamos informar para no estar especulando o con conjeturas, filtraciones, mejor una vez que ya tengamos todos los elementos vamos aquí a fijar nuestra postura”, precisó.

Hasta el momento la postura del presidente mexicano sigue siendo la de no asistir a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todos los países del continente y su lugar estaría representado por el canciller mexicano Marcelo Ebrard.

Te puede interesar:

– AMLO espera que Joe Biden invite a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas

– AMLO insiste ante comisión de EE.UU. que “no debe haber exclusiones” en la Cumbre de las Américas

– AMLO sueña con unir a todos en la Cumbre de las Américas y que Joe Biden conduzca la nueva política en América