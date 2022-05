¿Deberías usar jabón en barra o jabón líquido para el cuerpo?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cuando se trata de productos de baño, soy agnóstica. Me crié con jabones en barra, pero también he probado los jabones líquidos para el cuerpo y de vez en cuando he experimentado con geles de ducha. No tengo una preferencia firme por ninguno de los tres, lo que significa que cada vez que compro un nuevo producto de baño, a menudo acabo en un estado de parálisis por el análisis.

¿Debo optar por el jabón en barra, un viejo amigo, o debo embadurnarme con gel de ducha o jabón líquido durante las próximas cuatro semanas? ¿Cuál es mejor para mi piel y cuál es más sostenible para el medio ambiente? Doy vueltas y vueltas. Me paseo por el pasillo de los productos de baño durante tanto tiempo que seguramente resulta irritante para cualquier empleado de la tienda que tenga la mala suerte de observarme.

Seguramente yo no sea la única persona que se ha preguntado qué producto de baño usar. Así que para llegar al fondo de esta cuestión, he preguntado a los expertos sobre los pros y los contras de cada uno.

¿Cuáles son las diferencias entre los tres?

El jabón en barra es un limpiador sólido, mientras que el gel de ducha y el jabón corporal son limpiadores líquidos. Si te resulta difícil distinguir entre el gel de ducha y el jabón líquido corporal, te explicamos qué debes tener en cuenta: El gel de ducha tiene una consistencia similar a la de un gel, mientras que el jabón líquido corporal puede ser más cremoso, dice la doctora Maiysha Jones, científica principal de la North American Personal Care Division de Procter & Gamble, una empresa de productos de consumo que incluye marcas de cuidado personal e higiene.

¿Cuál debes elegir para tu piel?

Primero vamos a quitarnos la presión: No hay una elección correcta o incorrecta al usar un jabón en barra, un gel de ducha o un jabón líquido corporal. Todo se reduce a las preferencias personales y a saber cuál es la opción más adecuada para tu tipo de piel, dice Sabrina Henry, científica principal de Aveeno, una fabrica de productos para el cuidado de la piel.

También hay que tener en cuenta que los productos específicos de cada una de las tres categorías pueden estar elaborados de diferentes maneras. Dicho esto, aquí tienes algunas generalidades sobre cada una de ellas.

Hidratación

Los jabones líquidos corporales suelen tener más ingredientes hidratantes, dice la doctora Nicole Negbenebor, residente de dermatología de la Universidad de Brown. Pero si sólo quieres limpiarte o prefieres sentir una sensación de limpieza intensa después de la ducha, un jabón en barra tradicional o un gel de ducha pueden ser lo que necesitas, dice Jones.

Sólo recuerda que, dependiendo de la fórmula, los jabones y geles de ducha tradicionales podrían a veces quitarle a la piel su humedad natural en comparación con los jabones líquidos corporales, dice Jones. Sin embargo, puedes buscar jabones en barra que contengan ingredientes hidratantes.

Nivel de pH

Los jabones tradicionales en barra pueden resecar más que los jabones líquidos corporales o los geles de ducha, porque son más alcalinos que nuestra piel, lo cual es un punto importante a tener en cuenta para quienes tienen la piel seca o sensible. Los jabones líquidos corporales, en cambio, suelen tener niveles de pH más bajos, lo que es mejor para las pieles más sensibles, dice Negbenebor.

Como el pH de nuestra piel es un poco ácido (de 4 a 5), los jabones con un pH de 5.5 o más son los más adecuados, mientras que los que superan el 6 resultan agresivos para la piel, afirma el doctor Yousuf Mohammed, investigador principal del Instituto Diamantina de la Universidad de Queensland en Australia.

Irritantes

En el caso de los jabones líquidos y geles corporales, debes tener cuidado con los alérgenos (como las altas cantidades de fragancias y ciertos conservantes) que pueden desencadenar un eczema. Los jabones en barra suelen contener menos conservantes irritantes, pero si tu piel se irrita con facilidad, asegúrate de evitar los jabones con muchas fragancias o tintes fuertes, dice Negbenebor.

¿Cuál es más ecológico o respetuoso con el medio ambiente?

Desde el punto de vista medioambiental, los consumidores pueden buscar productos envasados en materiales reciclados que se puedan reciclar después de su uso, dice Jones.

El jabón en barra es la opción más ecológica porque puede estar envasado con papel reciclable, dice Eleanor Greene, jefa de redacción de la revista Green American, una publicación de la organización sin fines de lucro Green America, que promueve la sostenibilidad del medio ambiente.

Los geles de ducha y los jabones líquidos corporales, en cambio, pueden ser menos ecológicos porque suelen venir en envases de plástico, dice Mitch Ratcliffe, editor de la base de datos de reciclaje y del sitio de sostenibilidad Earth911.com. Sin embargo, si una marca de gel o jabón corporal ofrece un buen programa de recarga y reciclaje, como hacen ahora algunas marcas, puede reducir los residuos y el impacto ambiental en el medio ambiente a largo plazo.

Si quieres hacer una mayor diferencia en el cuidado del medio ambiente, quizá sea más importante tener en cuenta el tiempo que pasas en la ducha. Para ahorrar dinero y energía, puedes tomar duchas más cortas y bajar la temperatura del calentador de agua a unos 120º F, lo que reduce la necesidad de electricidad o gas para calentar el agua de la ducha, dice Ratcliffe.

También puedes cambiar a un cabezal de ducha de bajo caudal que consuma menos agua -idealmente, uno que tenga la etiqueta WaterSense de la Agencia de Protección Ambiental, que puede ahorrar al menos medio galón de agua por minuto de ducha, dice Ratcliffe-. Y si quieres que tu casa sea más sostenible desde el punto de vista medioambiental, aquí tienes 10 consejos rápidos para tener un hogar más ecológico.

Decisión personal

Siendo alguien con la piel más grasa y que no siente la necesidad de darle una hidratación extra a su piel por el momento (aunque ‘nunca digas nunca’), podría volver a los jabones en barra por ahora, ya que cualquier cosa que reduzca el uso de plástico gana un punto extra para mí. Ah, y supongo que a partir de ahora me daré duchas más cortas. Me he dado duchas muy largas, pero en este tema hay que hacer un cambio.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.