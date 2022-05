NASA revela nuevas imágenes del vuelo récord del helicóptero Ingenuity sobre la superficie de Marte

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer nuevas imágenes capturadas por su helicóptero robótico Ingenuity durante su vuelo número 25 sobre la superficie marciana, lo que implica un nuevo récord.

La primera aeronave a motor con vuelo controlado en otro planeta, que cubrió una distancia de 704 metros a una velocidad de 5.5 metros por hora, realizó el vuelo más largo y rápido del helicóptero en el Planeta Rojo hasta la fecha. Ingenuity se está preparando actualmente para su vuelo 29.

“Para nuestro vuelo sin precedentes, la cámara de navegación que mira hacia abajo de Ingenuity nos brindó una sensación impresionante de lo que se sentiría al deslizarse a 10 metros sobre la superficie de Marte a 19 kilómetros por hora“, dijo en un comunicado el líder del equipo de Ingenuity, Teddy Tzanetos, del Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

An aerial view from Mars.

During #MarsHelicopter’s 25th flight, it flew 2,310 ft (704 m) at a speed of 12 mph (5.5 m/s), breaking its own distance and groundspeed records on another planet. Imagery recently downlinked shows Ingenuity’s point of view. https://t.co/NU5d6wGSdE pic.twitter.com/IqgkEmR04W

— NASA JPL (@NASAJPL) May 28, 2022