Presentan en Rusia nueva acusación contra Alexei Navalni

El líder opositor ruso Alexei Navalni enfrenta una nueva acusación por presunta creación de un grupo extremista, una causa que podría costarle 15 años adicionales de prisión, según comentó este martes (31.05.2022) en su cuenta de Instagram.

“No han pasado ni 8 días de que entrara en vigor la (anterior) condena, por la cual me dieron 9 años de cárcel en una prisión de máxima seguridad, y hoy de nuevo llegó el investigador y me presentó oficialmente los cargos de una nueva causa”, escribió en la red social.

Navalni ironizó que el presidente ruso, Vladímir Putin, a cuyo entorno hostiga constantemente con acusaciones de corrupción, no le odia, sino que le “adora en secreto”.

Según el opositor, las autoridades rusas le acusan de crear un grupo extremista “para atizar el odio contra los funcionarios y los oligarcas”.

“Y cuando me encarcelaron, me atreví a expresar mi inconformidad (realmente, cómo se ocurre) y convoqué mítines. Por eso me corresponden otros 15 años adicionales”, señaló.

Con su habitual sarcasmo, Navalni señaló que se trataría de “otros 15 años de estancia en un búnker seguro y estable”, donde estaría a salvo “de las sorpresas y las adversidades de esa ‘libertad’ vuestra”, donde todo está tan desorganizado que “por las calles camina gente común, en vez de guardias carcelarios”.

1/6 Well, what do I know? Maybe Putin doesn't hate me, maybe he secretly adores me. That's why he wants me to be hidden in an underground bunker, guarded by reliable people, just like himself.

— Alexey Navalny (@navalny) May 31, 2022