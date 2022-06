Del “Tienes un chingo de dinero, pero no puedes comprar nuestra identidad, somos Chivas de verdad” al “ojalá no le haya llegado”: Sergio Goyri ya se retractó de sus críticas al Canelo Álvarez

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Uno de los críticos más severos de la “traición” del Canelo Álvarez, por acudir a la final de la Liga MX con la camiseta del Atlas, cuando supuestamente le iba a Chivas y hasta quería comprarlos, fue Sergio Goyri, quien se grabó en video para enviarle un mensaje nada agradable al pugilista jalisciense; pero ahora el actor se retractó y dijo estar arrepentido.

“A lo mejor tienes un chingo de dinero, pero lo que no puedes comprar es la identidad de nosotros, cabrón, que somos Chivas de verdad y no cambiamos de playera. Somos Chivas de a de veras. Hay que tener identidad, Canelito. Conozco a tu familia y a lo mejor a ti también, pero me vale madre. Lo que hiciste de ponerte la playera de Atlas no te lo voy a perdonar jamás”, fue un extracto de lo que le dijo Goyri al boxeador pelirrojo, aunque no lo sostuvo por mucho tiempo.

Poco después de que subió ese video a redes sociales, el actor lo eliminó y ahora salió a explicar las razones por las que lo grabó y dijo estar arrepentido.

“No sé (si ya escuchó el video). Ojalá que no le haya llegado. Pero es que soy muy mecha corta y sé que no tengo que hacer este tipo de comentarios, pero bueno, ya los hice y explico por qué lo hice”, comentó en entrevista para el programa radiofónico “Todo para la Mujer”.

“Para la gente que sabe de futbol, le dará el valor debido. De repente vi a mi querido ‘Canelo’ enfundado con la camisa del Atlas. Canelo es una gente con muchísimo éxito y todos los mexicanos lo vamos a apoyar. Es una imagen de conducta a seguir, entonces se puso la de las Chivas, todo el mundo sabe que le va a las Chivas, quiso comprar el equipo de Chivas y de repente lo vemos celebrar con el Atlas y pues (los equipos) son enemigos de muchísimo tiempo”, sentenció.

¡NI JUDAS FUE TAN TRAICIONERO!



"Si me invita Eddy (a la Final de Ida), ¿por qué no?, la verdad es que me encantaría estar ahí apoyando al Atlas".



Saúl Canelo Álvarez pic.twitter.com/CYyMZlvtBS— Los Soccer Adictos Mx (@AdictosMx) May 23, 2022

Por su parte, el Canelo Álvarez, no sólo se puso la camiseta del Atlas, sino que tras la final del fútbol mexicano, declaró “Ahora soy de Atlas 100 %, le voy a los dos, pero soy de Atlas, la verdad”.

