¿Madre hispana fue más valiente que algunos policías en Uvalde? Narró el momento que arriesgó su vida para salvar a sus hijos 

UVALDE – Durante la mañana del 24 de mayo, Angeli Gómez se encontraba en el interior de la escuela Robb Elementary para presenciar las ceremonias de graduación de sus dos hijos.

Al terminar las ceremonias Gómez se fue al trabajo, pensando que sería un día normal, pero estaba equivocada.

Gómez acababa de llegar a su trabajo cuando se enteró que un tiroteo se había desatado en la escuela de sus niños. Rápido se regresó a su vehículo y a toda velocidad se fue rumbo a Robb Elementary.

Gómez dijo que al estacionarse se le acercaron unos oficiales de los U.S. Marshals para decirle que no podía estacionarse en esa zona. La madre se negó a moverse y estaba más preocupada por meterse a la escuela para sacar a sus hijos.

“Me dijo el oficial que me iban a tener que arrestar por que no estaba cooperando”, dijo Gómez en una entrevista con CBS News. “Yo les dije que me iban a tener que arrestar porque yo iba meterme a la escuela por mis hijos. Les dije que no los miraba a ellos allá adentro. Les dije están con francotiradores y demasiado lejos”, agregó.

Gómez contó que uno de los oficiales la esposo, pero que al momento que le removieron las esposas corrió y se brincó la cerca para correr rumbo a la escuela y salvar a sus hijos.

“Me brinqué la cerca y corrí a la clase de mi hijo. Al llegar toqué la puerta y la maestra me preguntó que, si yo creía que teníamos tiempo para salirnos, le dije que sí y fui a buscar a mi otro hijo”, narró Gómez.

La madre valiente fue captada en video corriendo de la escuela con sus dos hijos agarrados de las manos.

Gómez dijo en la entrevista que no puede evitar pensar en los que no lograron sobrevivir la masacre donde 19 estudiantes y dos maestros fueron baleados de muerte por el sospechoso Salvador Ramos, de 18 años.

“La balacera todavía estaba activa. Ellos (los policías) no estaban adentro. No había nadie adentro. Pudieron haber salvado más vidas. Pudieron haber entrado a ese salón y salvar vidas. Pudieron haber hecho algo, meterse por una ventana, colocado a un francotirador que le dispara por una ventana, algo hubieran hecho, pero no estaban haciendo nada”, concluyó Gómez.

Cabe señalar que los hijos de Gómez no se encontraban en el aula afectada por el tiroteo.

