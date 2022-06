Galilea Montijo recibe críticas del público; crean hashtag para pedir su despido de “Netas Divinas”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En una publicación de Natalia Téllez junto a sus compañeras de “Netas Divinas” incluyendo Galilea Montijo en Instagram, un gran número de comentarios aparecieron en ella pidiendo que esta conductora dejara el programa.

“Mucha experiencia tiene de salir ante cámaras, pero no en el programa, yo ya firmé la petición para que lleguen a las firmas y puedan quitarla. Sorry Gali”, “Hey maja tu eres la sazón de ese grupo, sobra una y todas sabemos quién es. No queremos seguir insistiendo porque llega a ser ofensivo, pero la chica ya tiene bastante acuñado como para querer forzosamente pertenecer a vosotras” y “Dejé de ver el programa. Yo decido qué me gusta y a quién veo”, fueron algunos de la comentarios en el “post”.

Muchos de estos estaban acompañados del “hashtag” #GaliNo, pues muchos quieren que tiene la salida de la presentadora de la emisión. Sin embargo, aun Montijo no se ha pronunciado al respecto desde su entrada al programa el pasado 04 de mayo de 2022.

Hace poco, todas las conductoras de “Netas Divinas” hablaron sobre la maternidad. Tanto Natalia Téllez y Galilea Montijo dieron sus comentarios sobre este tema. Téllez habló sobre su inseguridad debido a que no tenía una figura materna: “Mi mayor inseguridad siempre ha sido que no tengo mamá y que siento que hay un lado femenino mío que no logro conectar”.

Por otro lado, Montijo habló sobre la maternidad y su imposibilidad de amamantar a su hijo, lo cual la deprimió: “Yo no pude amamantar, con todo esto, pues nada más están de adorno, con todo y el silicón no bajó la leche […] Me costó mucho esta parte, porque si algo ansiaba era tener ese vínculo”.

