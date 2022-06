Aaron Donald se queda con los Rams hasta el 2024, firma nuevo acuerdo y reportan que será el defensivo mejor pagado de la historia

Luego de que Aaron Donald encendiera las alarmas en los Rams amagando con retirarse del fútbol, este lunes el equipo de la NFL anunció oficialmente que el defensivo se quedará, ya que firmó un nuevo acuerdo y se sometió a los exámenes físicos.

A través de un comunicado y varias imágenes que lo confirman, el equipo de Los Ángeles presumió a Aaron Donald en la firma del contrato que vale aclarar que no es una extensión, sino una reestructuración del que tenía vigente.

“Al igual que con el mariscal de campo Matthew Stafford, un nuevo acuerdo para Aaron Donald era una alta prioridad para el gerente general de los Rams, Les Snead, y el entrenador en jefe Sean McVay”, se lee en la misiva. Y, efectivamente, ambas prioridades han sido cumplidas.

Los Rams hicieron todo lo posible por mantener al 3 veces nombrado el Defensivo del Año (2017, 2018 y 2020), quien fue un jugador clave para que ganaran el Super Bowl la campaña pasada (colaboró con dos capturas a Joe Burrow), con toda la intención de ganar otro anillo. From the man himself.



🗣@AaronDonald97 pic.twitter.com/0tTyd6bVcb— Los Angeles Rams (@RamsNFL) June 6, 2022

De forma extraoficial, de acuerdo con Ian Rapoport, la reestructuración del contrato del liniero defensivo consistió en aumentarle $40 millones de dólares adicionales a los $55 millones que ya tenía firmados hasta el 2024, dando un total de $95 millones por 3 años, es decir, más de $31 millones anuales, lo que lo convierte en el jugador, que no es quarterback, mejor pagado de la historia. There was a question about whether or not Aaron Donald would show up for minicamp. No longer a question: He came in, took a physical, and signed his new deal. Officially, official. https://t.co/Gsq6lYCQmV— Ian Rapoport (@RapSheet) June 6, 2022

Este acuerdo no solo fue celebrado por numerosos fans del equipo angelino, sino también por su compañero Bobby Wagner, quien al enterarse de la buena noticia la replicó con el mensaje “Sí, señor”. Yessir! 🌊🌊🌊 https://t.co/1FKxoM5RZu— Bobby Wagner (@Bwagz) June 6, 2022

