Chiquis Rivera usa lycras ajustadas en visita a México y sorprende con pérdida de peso

La cantante Chiquis Rivera ya está recuperada del Covid. Al parecer, el tratamiento intravenoso que se hizo surgió efecto y también, sin querer, la hicieron perder aún más peso del que había perdido ya. La hija de Jenni Rivera viajó a México y se dejó ver con unos shorts de lycras ajustadas y un top cortito que dejaron a sus fans sorprendidos con la pérdida de peso.

Sí, ya la habíamos visto más flaca pero la pérdida de peso que se evidencia con las lycras ajustadas rojas que usó a su llegada a México la delatan aún más con su delgadez. Chiquis Rivera llegó primero a Guadalajara a sorprender a una fan por su cumpelaños. La familia entera se mostró muy emocionada y conmovida con la visita de la “Abeja Reina“. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

De inmediato, Chiquis Rivera, se fue a una tienda de discos y se encontró con el de ella. Por supuesto, el orgullo por su esfuerzo y trabajo duro la hicieron que no ocultara su emoción. En este viaje la acompaña parte su equipo de trabajo. Pero también uno de los pilares fundamentales en todo el contenido que hace la cantante y en mucho de su trabajo de imagen. Su novio, director audiovisual y fotógrafo Emilio Sánchez. “No les puedo explicar lo feliz que me hace poder tener mi disco de esta manera en mis manos!!! Gracias a mi disquera @fonovisa por hacerlo posible. 🙌🏼 (Disco físico solamente disponible en México)”, escribió en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

El mismo es parte del equipo de trabajo de Becky G. Pero también son casi familia. Se presume que Emilio y Chiquis se pudieron haber conocido a través de Becky, pero la verdad nunca han hablado de cómo se inició la historia de amor. Lo cierto es que el ex de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez, en algún momento dijo que era amigo del mismo. Posteriormente se supo que eran conocidos, pero del lado de Chiquis se descartó amistad entre ellos. En todo caso eso sucedió al inicio de esta última relación de la cantante.

Ahora Chiquis Rivera y Emilio Sánchez tiene poco más de un año de relación y no solo han hecho equipo en materia personal sino en el trabajo. Ambos se han completado y el resultado se puede ver en números. Además, Chiquis Rivera se encuentra en medio de la promoción de su disco y girando con su “Abeja Reina Tour“.

Su libro “Invencible” y su podcast en Spotify y Itunes ” también da mucho de qué hablar y sobre todo ha servido a muchas mujeres que, como Chiquis Rivera, se han sobrepuesto a las zancadillas de la vida. No hay duda que Chiquis Rivera es una de las mujeres latinas con más influencia la costa oeste de los Estados Unidos, México y comienza a ser una de las figuras más reconocidas también en muchos sitios de Latinoamérica. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Recientemente Chiquis Rivera ofreció una entrevista a la periodista Mandy Fridmann. En ella comentó que se sentía mucho más segura a nivel personal y profesional y que, aunque ella lo sabe, lo único que le faltaría serían las palabras de orgullo de su mamá.

