La carta de tarot para la semana del 6 al 12 de junio 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Caballo de Copas

1. Caballo de Copas: Una semana para poner en equilibrio corazón y mente, tienes que buscar la manera de volver a conectar estas dos energías y no dejar que una pese más que la otro, tomar decisiones desde solamente una de ellas puede ser errado. El corazón es importante, pero el Caballo de Copas te invita a mirar bien en dónde lo pones para no seguir desgastándolo en cualquier cosa ni en cualquiera. Semana para que seas más constante en cualquier ámbito, desde lo laboral, los amigos, la familia hasta en los estudios, ya no es momento de dejar nada a medias, necesitas cumplir cada una de las cosas que te propones o a las que te comprometes. Son días perfectos para plantarte en la tierra, eso no significa que dejes de soñar, pero no sueñes todo el día, el aquí y el ahora es lo importante en este momento. Estos días puedes iniciar un romance, solo no seas intenso, puedes espantar a quien pretendes sea tu paraje.

2. Siete de Espadas

2. Siete de Espadas: Días para tomar decisiones importantes, ya no hay más tiempo, simplemente tienes que tomar una decisión y seguir adelante con la seguridad de que es la correcta. Es mejor elegir algo que no elegir nada. Las dudas pueden estar haciendo mella en ti, pero no permitas que estas crezcan, así que ve y enfrenta lo que sea, es mejor saber qué es lo que pasa a cargar con la incertidumbre. Habrá cosas que se te salen de control, no intentes controlarlo, no podrás, deja que siga su curso, que fluya como tenga que ser y todo se acomodará solo y en su justo lugar y momento. Cuida de no tener discusiones con la pareja, puedes hacer de algo muy pequeño un verdadero problema. En la salud el Siete de Espadas te dice que todo lo que te duela es creado por tu mente.

3. Nueve de Oros

3. Nueve de Oros: Días para hacer lo que te dé la gana, disfrutarás de tus éxitos y tus ganancias, sentirás una satisfacción total por lo logrado en semanas pasadas, disfrútalo, tomate un descanso, compra eso que tantas ganas tienes de tener, te lo mereces después de haber sido tan trabajador y dedicado. Pero que todo lo anterior no te detenga, no te confíes y sigue trabajando igual, sigue utilizando la misma estrategia y seguirás creciendo. Comparte tu felicidad con las personas a las que quieres, no las descuides, procúralas y que sientan tu cercanía. Empezarás a ver belleza en todos lados y esto se debe a la gran felicidad y paz interior que sientes esta jornada. En la salud el Nueve de Oros te dice que estas muy vital y fuerte, estos días no tienes nada de qué preocuparte.