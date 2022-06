Christian Nodal revela de qué habló con J Balvin antes de ofrecerle disculpas públicas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras la pelea que hace unos días protagonizaron J Balvin y Christian Nodal, el intérprete mexicano reveló cómo lograron arreglar sus diferencias, a pesar de que él lanzó el tema “Girasol” con el que se defendió de los constantes ataques que recibe en redes sociales.

Luego de ofrecer un concierto en la Plaza Monumental de Morelia, Michoacán, Christian Nodal confesó ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’ parte de lo que habló con el cantante colombiano, quien se sumó a las burlas por su aspecto físico y su ruptura sentimental con Belinda.

“Cuando le hablé, le dije: ‘mira yo no tengo nada contra ti, yo creo que hay algo genuino en ti’“, recordó.

El intérprete de “Adiós Amor” compartió que dicha plática sucedió minutos antes de subir al escenario el pasado sábado 4 de junio, por lo que ya no hubo forma de parar el lanzamiento del tema “Girasol” que compuso a manera de protesta por los ataques que continuamente recibe y a las que se sumó el originario de Medellín, Colombia, en su perfil de Instagram.

“Yo con él no tengo ningún problema, comprendí eso. Pero tomé el poder de los 50 millones (de seguidores de J Balvin) y el ojo público para romperlo y romper a esa gente. Nos seguimos peleando todavía por Instagram, entre diretes y todo, tocamos fibras sensibles entre los dos. Nos pusimos de acuerdo y eso fue 15 minutos antes del show, entonces fue como un ok, somos caballeros, estamos hablando. La canción ya estaba lista para lanzarse, de hecho, yo estaba en el show cuando se lanzó y ya no hay forma de cancelarla por el horario y hay toda una planeación”, confesó.

Tal como lo había hecho a través de sus redes sociales, Nodal explicó que le molestó la falta de empatía que existe actualmente en redes sociales, en donde la gente critica sin conocer la verdad o saber lo que realmente está pasando en la vida de los demás así como los problemas que enfrentan en ese momento.

“Hay que tener empatía y ser conscientes del poder de las redes sociales, hoy mismo no es como que la gente se meta a averiguar si es verdad o no, ve algo en las redes y lo toma por hecho. Si no tienes algo positivo que decir hay que cuidar lo que vas a tirar“, puntualizó el cantautor de 23 años.

Finalmente afirmó que entiende la postura de J Balvin, pues genuinamente le dio risa la serie de comparaciones, pero lo que no le perdonó fue que se metiera con algo que está tratando de superar y le ha costado mucho trabajo.

“El problema va que sin querer mi compa se metió en tres cosas que vengo cargando y que me han dolido mucho y he sufrido. Es como un infierno de cada quien. Mi fama mucha o poca yo he estado tratando de sanar y tratando de salir adelante, pero hay gente que no quiere perdonar el pasado”, añadió.

