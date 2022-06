Marcelo Flores estaría dispuesto a hacer un gran sacrificio futbolístico por la selección mexicana 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La oscuridad está instalada sobre la selección mexicana y Gerardo Martino. El Tri dejó muchas más dudas que certezas en sus últimos tres partidos amistosos. Una de las mayores falencias de los aztecas ha sido su delantera. El “Tata” ha probado cientos de variantes, pero sin dar con la solución. Pero ante esta necesidad, Marcelo Flores levantó su mano para ser el “salvador” de México.

Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín, Santiago Giménez y hasta la posibilidad de la vuelta de Chicharito, todas estas han sido opciones sobre la mesa de Gerardo Martino. Pero luego de haber probado casi todas las fórmulas, el resultado sigue siendo el mismo: falta de gol. Bajo estas circunstancias, el estratega argentino tendría un nuevo as bajo la manga y el “Chelo” le muestra el camino.

“Soy un jugador bastante flexible, no me importa jugar como 9 o en cualquier banda. Incluso como 8, siempre he sido una persona enérgica, así que me gusta presionar mucho”, explicó Marcelo Flores en una entrevista para The Athletic.

Para nadie es un secreto que la posición natural del joven jugador del Arsenal es por las bandas, principalmente el costado izquierdo. Pero Marcelo Flores no mostró una barrera a la posibilidad de jugar como falso nueve, una nueva fórmula que podría ser utilizada por el “Tata” y a su vez favorecer a la causa mexicana.

“Cualquier primer equipo es mejor que cualquier equipo juvenil, por lo que acostumbrarse a esa sensación es bueno. Sobre todo para un gran país como México. Solo estoy tratando de acostumbrarme y tratar de traer lo que aprendo en Arsenal y viceversa”, explicó. View this post on Instagram A post shared by Marcelo Flores (@10marceloflores)

