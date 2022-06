Rabino principal de Moscú se exilia tras negar apoyo a guerra en Ucrania

“Ahora puedo finalmente informar de que mi suegro y mi suegra, el principal rabino de Moscú, Pinchas Goldschmidt, y su esposa Dara Goldschmidt, se vieron sometidos a presiones de las autoridades que exigían que apoyasen la ‘operación especial’ en Ucrania, pero ellos se negaron”, anunció su nuera, la periodista Avital Chizhik-Goldschmidt, en Twitter.

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, have been put under pressure by authorities to publicly support the 'special operation' in Ukraine — and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ

— Avital Chizhik-Goldschmidt (@avitalrachel) June 7, 2022