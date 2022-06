Ser DACA le abre las puertas para trabajar en la NASA y participar en concursos de belleza

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Valeria López Robles, una inmigrante mexicana beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), quien forma parte del equipo de la NASA para el proyecto Mars 2020, no solo sueña con dirigir su propio proyecto de investigación del planeta Marte sino también en ser una reina de belleza que ponga en alto la imagen de la mujer latina.

“Quiero romper el estereotipo de que no puedes ser una profesional en toda la extensión de la palabra, y al mismo tiempo participar en un concurso de belleza”, dijo en una entrevista con La Opinión.

Valeria nació hace 23 años en Tepic, Nayarit, México. Es la mayor de 4 hermanos. Su madre, Alma trabaja en el reparto de comida por medio de una compañía de aplicaciones; y su padre José, en una empresa que hace bloques de cemento.

“Mis padres me trajeron a este país cuando tenía dos años de edad; y crecí al sur del condado de Riverside, en Mead Valley”.

Valeria López Robles hace voluntariado en las escuelas, ayudando a los niños con sus clases. (Cortesía)

Cuando tenía 15 años, Valeria se benefició con el programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Gracias al DACA, pude aplicar y estudiar en una universidad. En 2016 cuando terminé la secundaria, era muy difícil para un joven a quien sus padres trajeron de niño, poder ir a la universidad. DACA nos ha permitido ir a la universidad, pagando colegiaturas como residentes del estado donde vivimos”.

Pero además dice que DACA le dio un permiso de empleo, que le permitió trabajar legalmente mientras estudiaba. “Pude mantenerme cuando era estudiante y ayudar a mi familia”.

Y claro que afirma que sin DACA no hubiera sido posible trabajar en la NASA.

“Incluso con DACA, me he encontrado muchas dificultades para ser parte del equipo. Tuve que hacer mucho papeleo para que me dieran licencia para poder manejar la información; y es muy difícil porque el departamento que lidia con esos datos tan sensibles, tiene que ir por muchas etapas y ser muy cuidadoso”.

En plena pandemia, en el 2020, se graduó de la licenciatura en estadísticas y también como ingeniera ambiental en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

“En septiembre comienzo mi maestría también en UCLA en estadísticas aplicadas. Ya fui aceptada”.

Valeria López Robles se graduó de UCLA en 2020.(Cortesía)

En la actualidad trabaja como analista en sistemas en el sector de ciencias planetarias y forma parte del equipo de la NASA para el proyecto Mars 2020.

“El interés por las ciencias planetarias me vino desde que tenía 3 años, cuando comencé a ver en la televisión documentales de los planetas, pero cuando entré a la escuela, me di cuenta que era muy buena para los números y las matemáticas”, recuerda.

Obviamente dice que estar incluida en cualquier proyecto de NASA, era su meta más anhelada.

Y explica que su trabajo en el equipo de la NASA para el proyecto Mars 2020, consiste en ser parte del grupo del instrumento Rimfax que mide las frecuencias de radio de los reflectores de las capas de Marte para estudiar si existe o ha existido alguna forma de vida.

“Mi sueño es algún día, poder dirigir mi propio proyecto de investigación para la NASA. Ser la líder del proyecto”, dice.

Valeria López Robles continúa preparándose para cumplir sus metas.(Cortesía)

Valeria comenta que se siente muy agradecida por todo lo que ha logrado.

“A pesar de todos los obstáculos y dificultades con lo que me he enfrentado, he ido alcanzando mis sueños poco a poco, y veo que todos mis esfuerzos están dando su fruto”.

Pero esta perseverante soñadora, afirma que al mismo tiempo siempre le han atraído las cámaras.

“Así fue como me animé a participar en el concurso Nuestra Belleza Latina en 2018, y estuve entre las finalistas”.

Pero no satisfecha, este domingo 12 de junio participará en el concurso Mexicana Universal edición Los Ángeles.

“La ganadora participará en el concurso Mexicana Universal edición USA, con la participación de muchachas de origen mexicano de todo el país. Quien gane irá a competir a México a la fase final de Mexicana Universal, y representará a México, en Miss Universo”.

Dice que con el apoyo de su familia, estará muy orgullosa representando al estado de Nayarit en el concurso Mexicana Universal de Los Ángeles.

Valeria López Robles motiva a las niñas latinas a estudiar carreras en las ciencias. (Cortesía)

Valeria se da tiempo para ser voluntaria como tutora en las escuelas primarias y secundarias; y también da pláticas destinadas a inspirar a las niñas a seguir una carrera en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

“Yo les digo a las niñas que no se sientan intimidadas para perseguir una carrera en este campo. Muchas piensan que no tienen la capacidad. El área del STEM está llena de hombres, la mayoría son güeros. Necesitamos diversificar este campo, y mi papel es infundir confianza a las niñas latinas para que se animen; y decirles que sí pueden, independientemente de sus circunstancias”.