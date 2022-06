Claudia Álvarez y Billy Rovzar celebran con espectacular fiesta el bautizo de sus tres hijos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Claudia Álvarez y el productor Billy Rovzar echaron la casa por la ventana con el bautizo de sus tres hijos, los mellizos Clio y Billy, así como de su primogénita Kira, a quienes celebraron con una lujosa fiesta en la que hubo algunos famosos entre sus invitados.

Con varios meses de anticipación, la actriz mexicana reveló a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram que estaba en busca de ideas para celebrar el bautizo de sus tres hijos y aunque solo compartió algunos detalles de los preparativos, el gran día llegó el pasado sábado 11 de junio y las primeras imágenes fueron filtradas en redes sociales por algunos de los asistentes.

De acuerdo con diversas publicaciones de Instagram, el matrimonio Rovzar Álvarez no escatimó en gastos para realizar una espectacular fiesta a la que asistieron famosas como Grettell Valdez, Martha Higareda, Adriana Louvier, Tania Lizardo, Ximena Herrera y Rossana Nájera, entre otras.

Tras la ceremonia religiosa, los anfitriones y el nutrido grupo de invitados disfrutaron de una espectacular fiesta que realizó en un enorme jardín adornado con flores naturales, globos en tonalidades pastel y otras decoraciones alusivas a este gran día; por supuesto todo estuvo personalizado con los nombres de los festejados: Clío, Billy, así como Kira quien se robó todas las miradas en la pista de baile.

Para esta ocasión especial, la protagonista de exitosas telenovelas como ‘Vencer el Desamor’ y ‘En Tierras Salvajes’ deslumbró con un elegante vestido en tono neutro que, además de resaltar su belleza, confirmó que ya logró recuperar su espectacular figura a tan solo seis meses del nacimiento de sus bebés. View this post on Instagram A post shared by Fans de Claudia alvarez (@fans_claudiaalvarez)

Quien también lució espectacular en esta ocasión fue la actriz Grettell Valdez y compartió algunas fotografías de la celebración a través de su cuenta de Instagram. Vistiendo un pantalón de tiro alto amarillo y top a juego que dejó ver su abdomen de acero, fue como brilló a lado de su inseparable hijo Santino en uno de los días más especiales para su amiga.

“Que orgullosa estoy de ti amore, que hermosa familia has formado, los amo por siempre. Que Dios los bendiga toda la vida”, fue el mensaje con el que acompañó la publicación. View this post on Instagram A post shared by Grettell Valdez (@grettellv)

También te podría interesar:

–Claudia Álvarez y Billy Rovzar posan por primera vez con su familia completa

–Claudia Álvarez reflexiona sobre el nacimiento prematuro de sus mellizos: “Aprendes el verdadero significado”

–VIDEO: Así fue el emotivo reencuentro de Claudia Álvarez y sus mellizos tras superar el Covid-19