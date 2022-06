Detenidas 31 personas por planear disturbios en marcha LGTBIQ en Idaho

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La Policía de Idaho informó este domingo de la detención de 31 personas provenientes de todo el país y vinculadas a movimientos de extrema derecha que planeaban disturbios cerca de una marcha del Orgullo gay.

Según informó el jefe de Policía de la ciudad de Coeur D’Alene, Idaho, Lee White, los detenidos pertenecen al grupo “Patriot Front” (Frente Patriota), y entre ellos se encuentra el fundador de la organización.

A los 31 arrestados se les acusa de conspiración para provocar disturbios, aunque podrían añadirse más cargos a medida que avanza la investigación.

La policía detiene a 31 neonazis del grupo Patriot Front que se dririgían a los actos del Orgullo LGTBI en Idaho enmascarados y con sus vehículos cargados de armas. pic.twitter.com/kyIIwSzqFi — Miquel Ramos (@Miquel_R) June 12, 2022

En el momento del arresto, los detenidos portaban telas blancas que les cubrían la cabeza, elementos protectores, una bomba de humo y simbología supremacista blanca.

Las detenciones se produjeron después de que un vecino de la localidad les viese y alertase a la Policía, describiéndoles como “un pequeño ejército”.

Junio es el mes del Orgullo LGTBIQ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer) y se celebran marchas en varios pueblos y ciudades de EE.UU., así como de otras partes del mundo. Hace justo un mes, grupos de extrema derecha llamaron a confrontar los actos del Orgullo LGTBI en Idaho ante el 'adoctrinamiento en las aulas': "They are trying to take your children": Nos suena bastante eso por aquí de algún que otro partido https://t.co/6Aoe52IIhD— Miquel Ramos (@Miquel_R) June 12, 2022

Lea también: