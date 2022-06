El vestido de Marilyn Monroe que Kim Kardashian usó para la Met Gala 2022 ha sufrido serios daños

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Foto: Dimitrios Kambouris for The Met Museum / Vogue / Getty Images

Kim Kardashian acudió a la pasada gala del Met enfundada en el vestido que Marilyn Monroe llevaba puesto cuando le cantó el mítico “Happy Birthday, Mr. President” al entonces presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy en el Madison Square Garden, allá por 1962.

El debate sobre si debería o no habérsele permitido a la socialité sacar esa icónica pieza del museo Ripley’s Believe It or Not! para lucirla durante unos minutos en la alfombra roja -justo después se puso una réplica- acabó consiguiendo que se prohíba el uso de prendas con valor histórico en las próximas ediciones del evento para protegerlas.

Sin embargo, parece que esta norma llega demasiado tarde para el vestido de Marilyn. En las últimas horas han salido a la luz una serie de fotografías tomadas por una persona que acudió a la exposición The Marilyn Monroe Collection, donde se puede apreciar los daños que ha sufrido el tejido. Varias de las aplicaciones de cristal penden de un hilo y hay huecos donde se han caído, aunque no está claro si eso ocurrió antes o después de que Kim tomara prestada la prenda.

También te puede interesar:

-El Consejo Internacional de Museos critica a Kim Kardashian de usar vestido de Marilyn Monroe

-Kim Kardashian compara su pérdida de peso con la preparación de actores para personajes en películas