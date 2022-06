La carta de tarot para la semana del 13 al 19 de junio 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Reina de Bastos

1. Reina de Bastos: Tienes toda la capacidad para triunfar, lideraras naturalmente cualquier situación, es cuestión de hacer uso de tus conocimientos, puedes obtener la victoria en cualquier ámbito, créelo, puedes, no hay necesidad de pasar por encima de nadie, no hay necesidad de meterle el pie a nadie, que las inseguridades no te vayan a arrastrar a cometer errores de los cuales te puedes arrepentir después. Necesitas controlar el carácter fuerte que tienes, encontrar el equilibrio entre tu rudeza y la ternura, demostrar dulzura no te quita fortaleza, al contrario, puedes ganas más con miel que con hiel. Son días para mirar el camino y ver si estas avanzando por la vía correcta, si es así entonces no pares, no mires atrás y solo enfócate en la meta. Pero si te das cuenta de que no es el camino, pará, no desgastes más tu energía ahí, aun estas a tiempo de un cambio. No ignores consejos de mujeres con más experiencia que tú, el consejo será sincero, así que escucha con atención y utiliza a tu favor la recomendación que te dan, con esto puede seguir el crecimiento profesional y hasta personal, reconoce a quien ha estado junto a ti ayudándote, no seas egoísta, es momento de compartir los triunfos. En el amor la Reina de Bastos te dice que es momento de ser creativa, creativo, es el momento de volver a encender el fuego de la pasión, ya no estás dispuesto, dispuesta a que se siga enfriando tu relación y harás todo para refrescar la unión.

2. Tres de Espadas

2. Tres de Espadas: Los aprendizajes que te dejaron los errores del pasado, tendrán que ponerse en marcha esta jornada. Recuerda que sufrir es opcional, así que no te quedes en el sufrimiento, es momento de seguir adelante, para atrás ni para tomar vuelo, no permitas que un mal pasado siga teniendo peso sobre tu ahora. La consigna es impedir que nada ni nadie te vuelvan a hacer sufrir. Son días para prevenir, se ahorrativo, no gastes todo, empieza a guardar porque no sabes en qué momento surja un problema y sentirás calma por haber previsto. Se quedará como una costumbre muy bien arraigada. Podrías pasar días dolorosos en el amor, puedes sentir el corazón roto, lastimado, necesitas procesar ese dolor y pasar a la siguiente página para ya, dejar de hacerte daño, mira muy bien en dónde estuvo el error, seguramente te darás cuenta de que mucho estuvo en ti, tienes que controlar los celos, no escuchar intrigas ni chismes, necesitas empezar a confiar en ti y en la pareja. Ya no huyas, son días para enfrentar.

3. Seis de Oros

3. Seis de Oros: Ser generoso esta semana te puede hacer sentir increíblemente bien. Grandes momentos para compartir, desde tu tiempo, hasta tus ganancias, no dudes ni un instante en compartir, se generoso, se generosa, sin esperar nada a cambio, esto siempre se te regresará tres veces tres, ser benevolente te abrirá nuevos senderos, pero sobre todo le dará paz a tu alma, le dará energía a tu espíritu. Genera buen karma, esta semana es especial para recibir el darma, el regalo del universo. Si estas planeando emprender, en poner en marcha un negocio propio, tendrás todo a tu favor para que el plan marche sin obstáculos, recibirás apoyo de familia, amigos, instituciones, entonces manos a la obra. En el amor tiempos felices, tiempo adecuado para comprometerse o para renovar votos, la relación estará pasando por un equilibrio espectacular, la relación estará llena de comprensión y armonía. La salud es plena, pero vienes arrastrando algo de semanas o meses, estos días puedes por fin resolver y quitarte de encima esa preocupación de salud.