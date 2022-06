Adamari López sufre por Toni Costa tras inundación en su casa: “Necesito de un hombre”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La presentadora boricua Adamari López, de 51 años, pasó en días recientes por momentos complicados tras las lluvias registradas en la ciudad de Miami, las cuales causaron ciertos desperfectos al exterior de su casa.

Aunque no es la primera tormenta que le toca en esa residencia, sí es la primera en la que no está Toni Costa para salvarla, pues el bailarín actualmente vive en Ciudad de México, donde forma parte de ‘La Casa de los Famosos 2’.

Por medio de un video, compartido a través de Facebook, la titular de ‘Hoy Día’ externó lo mucho que sentía la ausencia de su ex, con quien tiene una hija en común -la pequeña Alaïa-, pues acusó que no le dejó instrucciones sobre qué hacer en caso de inundaciones.

“Han sido días lluviosos en Miami y necesito de un hombre para resolver todas los problemitas en casa, ya que Toni no me dejó instrucciones ¿Cuántas mujeres por aquí, como yo?”, escribió Adamari en la descripción de su video con duración de poco menos de tres minutos.

El principal problema que enfrentó la también actriz, tras las intensas lluvias, estuvo relacionado con el desbordamiento de su piscina, pues el agua estuvo a nada de meterse a su casa y dañar parte de sus muebles.

“Encontré a un hombre que tenía las habilidades correctas para ver si me puede ayudar a que la piscina agarre un cauce que no sea para dentro de mi casa, porque miren, por favor, todo lo que tengo aquí, luego no se me vaya a meter al área de cuartos”, dijo preocupada Adamari, mientras señalaba diversos encharcamientos.

Pese a su preocupación, el esposo de una de sus mejores amigas acudió a su rescate y le dejó ver que la solución era mucho más sencilla de lo que ella imaginaba, pues todo consistía en vaciar el agua con la ayuda de una manguera.

Además del problema de la piscina, la ojiverde también mostró que en uno de los rincones de su jardín se le estancó el agua.

“Miren, por favor, cómo se me estanca el agua ahí y eso por qué es, no la absorbe la tierra. Ay, Dios mío, santo. ¿Será, a lo mejor, que esta grama artificial que tengo no deja que chupe el agua la tierra? ¿Tengo que hacer un hueco?, fueron algunas de las preguntas que Adamari López se hizo para buscar una posible respuesta entre sus múltiples seguidores.

Cabe recordar que Adamari López y Toni Costa oficializaron su separación hace poco más de un año, pero a pesar de ello siguieron siendo viendo juntos por el bien del amor que tienen por su única hija.

