Trabajadores de la planta Farmer John se sienten que que han sido abandonados

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La señora Teresa Robles ha trabajado para la compañía Farmer John, en la ciudad de Vernon, desde hace cinco años como cortadora de tripas del cerdo. Pese a que el trabajo es duro, cansado y hasta sucio, ella lo realiza con entusiasmo para sacar adelante a su familia.

“Este trabajo a casi nadie le gusta porque tienen que lidiar con la sangre y los desechos del puerco”, dijo la trabajadora de 57 años de edad, asegurando que de alguna forma ya se acostumbró a hacerlo.

Ella dijo que durante la pandemia los trabajadores de la compañía fueron considerados esenciales y pese a que en un momento hubo un brote masivo de Covid-19, en cuanto se curaron todos regresaron a trabajar.

Sin embargo, recientemente se enteró que la compañía va a cerrar sus instalaciones permanentemente a principios del 2023 lo cual le causa estrés y preocupación.

Robles es la cabeza de familia en el hogar donde vive con su esposo y dos hijos. Contó que en el 2005 cuando ella y su esposo trabajaban decidieron comprar una casa en la ciudad de Watts, al sur de Los Ángeles.

Pero dos años después, su esposo fue diagnosticado con una condición en el corazón que le impidió volver a trabajar. Desde entonces, Robles se ha encargado de la manutención de la familia, así como el pago de la hipoteca de la casa.

Para empeorar sus preocupaciones, el esposo de Robles fue operado del corazón a finales de mayo y la semana pasada tuvo que ser intervenido nuevamente porque le encontraron un coágulo de sangre tras la operación previa.

“Yo no duermo porque cuando lo intento me pongo a pensar cómo le voy a hacer para pagar todos mis bills [facturas]”, dijo Robles. “Tengo miedo ir a buscar trabajo porque yo ya soy una persona mayor y no sé si me van a dar, pero tampoco quiero que el banco me quite mi casa”.

Ella explicó que, al igual que los casi 1,800 empleados de la planta incluyendo a su hijo de 20 años, está esperanzada en que el sindicato pueda abogar por ellos o alguien se interese en comprar la compañía para que no cierre

Robles aseveró que tiene sentimientos encontrados ya que después de tenerle mucha lealtad a su trabajo, hoy se siente que están siendo abandonados.

“Yo he visto aquí a los trabajadores que también llegan muy estresados porque no saben qué van a hacer”, dijo Robles.

Se van por el alto costo

La empresa matriz de Farmer John, Smithfield Foods, localizada en Virginia, confirmó el 10 de junio que cesará todas las operaciones de colecta y procesamiento de carnes en la ciudad de Vernon, a principios de 2023 y, al mismo tiempo, alineará su sistema de producción al reducir su manada de cerdas en su región occidental.

La compañía explicó que su decisión había sido por los altos costos para hacer negocios en California.

Smithfield indicó que está brindando asistencia de transición a todos los empleados afectados, incluyendo las opciones de reubicación a otras instalaciones y granjas de la empresa, así como incentivos de retención para garantizar la continuidad del negocio hasta principios del próximo año.

“Agradecemos a los miembros de nuestro equipo en la región occidental por su dedicación y contribuciones invaluables a nuestra misión”, dijo Brady Stewart, director de operaciones de Smithfield. “Estamos comprometidos a brindar asistencia financiera y de transición a los empleados afectados por esta difícil decisión”.

La compañía indicó que llegó a un acuerdo con los sindicatos United Food and Commercial Workers International Union (UFCW Local 770), the International Brotherhood of Teamsters y el International Union of Operating Engineers como parte de su plan para cerrar las instalaciones de Vernon.

El presidente del UFCW Local 770 ,John Grant, dijo que a pesar de la fuerte relación benéfica con los empleados de Farmer John y el sindicato, Smithfield ha decidido cerrar operaciones en California.

“Se ha logrado un acuerdo justo que compense a sus trabajadores hasta el próximo año; mientras que esperamos que otro operador tome ventaja de la alta capacidad y fuerza de trabajo estable que hace a la planta, Farmer John, una parte productiva y lucrativa de la infraestructura del empaque en Vernon, California”, dijo Grant en un comunicado.

Tras enterarse de la noticia, la supervisora del condado de Los Ángeles Janice Han añadió que la clausura prevista de la planta de Farmer John en Vernon tendrá un impacto en la economía y en los trabajadores del sureste del Condado de Los Ángeles.

“Haré lo posible para hacer disponibles recursos del Condado a los empleados de Farmer John, para así ayudar con la capacitación laboral y asistencia que necesiten para conseguir nuevos trabajos bien remunerados”, dijo la supervisora Hahn en un comunicado.