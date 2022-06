Cientos de adultos se gradúan de primaria y secundaria en las plazas comunitarias del Consulado de LA

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Esperanza Miranda Reyes, una inmigrante mexicana de 62 años, se graduó esta semana de secundaria en la plaza comunitaria Casa Guerrero en California, demostrando que nunca es tarde para estudiar.

“La verdad, cuando comencé a estudiar hace dos años, tenía muchos nervios. Tantos años sin estudiar, pero no me puedo quejar, me fue bastante bien y logré graduarme de la secundaria para adultos”, dice Esperanza.

Revela que siempre quiso terminar la secundaria en México. “No pude antes por la falta de recursos económicos. Luego me casé, venimos a Estados Unidos y tuve tres hijos”.

Pero cuando sus hijos crecieron, Esperanza se animó y logró su anhelo de terminar la secundaria.

“Mi propósito ahora es sacar mi certificado de la secundaria (GED) en Estados Unidos, y me gustaría estudiar maquillaje para llevar a la casa, un ingreso extra”, dice feliz; pero quienes están más felices aún, son sus propios hijos y su esposo al ver que se le hizo terminar la secundaria con un certificado aprobado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México.

Durante 10 años, la maestra Adela Pérez, coordinadora y fundadora de la Plaza Comunitaria de la Casa Guerrero en California junto con su esposo Wilber Galán Flores, ha logrado que se gradúen más de 750 personas en clases de alfabetización para aprender y leer a escribir en español, primaria y secundaria.

“En 2012 comenzamos con las clases y la primera graduación salió en 2013”, recuerda.

Explica que ofrecen alfabetización, primaria y secundaria para adultos así como clases de inglés como segunda lengua, computación, preparación para la ciudadanía y capacitación laboral enfocada en el autoempleo como maquillaje, uñas y manualidades basadas en productos reciclables, entre otras.

“Recibimos alumnos de todo México y Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala. Hasta tuvimos una chilena y un cubano. Estamos abiertos a toda la comunidad, mayores de 16 años”.

La maestra Pérez dice que aprender a leer y escribir para los inmigrantes, significa salir de la oscuridad.

“A muchos les da mucha pena decir que no saben leer y escribir. Tienen que vivir dependientes de otras personas para que les lean todo”.

Dice que cuando logran alfabetizarse, se sienten felices y les mejora la autoestima.

“Ahora ya pueden ser independientes, leer los anuncios y los nombres de las calles. Se sienten mejor consigo mismos, que no valen menos que nadie y que pueden ir más allá”.

El cónsul de asuntos comunitarios del Consulado de México en Los Ángeles, Luis Angel Castañeda, recordó que los consulados promueven una amplia oferta de oportunidades educativas gratuitas que van desde programas de alfabetización hasta primaria y secundaria a través de las plazas comunitarias que son centros de estudios albergados por alguna organización de la comunidad.

“Las clases son diseñadas para personas adultas con todo el plan de estudios de la Secretaría de Educación de México”.

Dijo que el programa de educación para adultos nació hace varias décadas en México, pero se replicó en Estados Unidos hace unos 20 años, para ofrecerlo a los compatriotas.

“Las organizaciones comunitarias a través de sus plazas comunitarias solo necesitan una infraestructura mínima, salón de clases, voluntarios dispuestos a dar las clases y funcionan en un esquema híbrido de enseñanza, ya que los estudiantes tienen que ir al salón de clases una vez a la semana y el resto del tiempo, el alumno avanza en el horario que más le convenga”, explicó.

Precisó que en el condado de Los Ángeles, tienen 10 plazas comunitarias en diferentes zonas de la Ciudad.

“Hacemos una invitación para que acudan a la ventanilla de orientación educativa del consulado, sepan dónde queda la plaza comunitaria más cercana, y vean toda la oferta educativa. No se requiere cita para ver todos los programas de educación que promovemos”.

También pueden llamar al teléfono 213-351-6827 de la ventanilla de orientación educativa sino quieren ir al consulado

Hizo ver que cuentan con una guía educativa que describe todos los programas no solo de secundaria, primaria y alfabetización sino para estudiar una licenciatura o un posgrado de línea con la UNAM y otras universidades.

“También ofrecemos clases de inglés, certificación de competencias laborales, revalidación de estudios de EE UU en México. Todas las clases son gratuitas con excepción de las carreras profesionales que ofrecen las universidades”.

Terminó diciendo que a través de la oferta de educación que promueven los consulados, buscan que los mexicanos que radican fuera de México, tengan las mejores oportunidades para desarrollarse laboralmente en Estados Unidos.

A los 45 años de edad, Tere Gómez se graduó de primaria y secundaria en una plaza comunitaria de San Diego. “Yo había estudiado hasta el quinto grado de primaria en México. Cuando me gradué, me sentí mejor, con más conocimientos. Ahora me falta sacar el certificado de la secundaria en Estados Unidos”.

Tere dice que terminar la primaria y secundaria, la motivó a estudiar y aprender inglés. “Eso me ha permitido comunicarme mejor y desenvolverme más”.

Ventanilla de Orientación Educativa del Consulado General de México en Los Ángeles:

También pueden llamar a la línea EDUCATEL MIGRANTE de la SEP: 1-865-572-9836.