Issabela Camil confiesa si existe una supuesta enemistad con Aracely Arámbula, por Luis Miguel

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Parece que los romances de Luis Miguel siguen siendo noticias, a pesar de que no se trate de ninguno nuevo, pues su relación con la actriz Issabela Camil cuando tenía 18 años está dando de que hablar casi 30 años después, ya que debido a “Luis Miguel, la serie”, muchos reporteros le han preguntado a Camil sobre temas relacionados al “Sol de México”.

En una de sus últimas entrevistas, la actriz no se mantuvo callada ante los comentarios de su supuesta enemistad con Aracely Arámbula, ex pareja de Luis Miguel y madre de dos de sus hijos: “No, para nada. No la conozco bien, pero sí fue a la obra que hice, la última que hicimos con Edith (González), que en paz descanse”.

“Ella fue a vernos y nos saludó a todas. Muy cariñosa nos abrazó, entonces no hay nada, no tiene por qué haber ningún tipo de problemas”, sumó sobre la época en la que Arámbula comenzó su relación con el cantante.

Adicionalmente, los medios le preguntaron a Camil qué pensaba sobre que Luis Miguel sea un padre ausente con sus hijos menores, a lo que la actriz respondió: “Yo no conozco el tema, no sé cómo está, la verdad. No puedo darte una opinión sin información, sería tonto de mi parte y no soy un ser tonto, entonces, no puedo comentar ese tema”.

Issabela Camil también aprovechó este encuentro con la prensa para defender a su esposo Sergio Mayer debido a las declaraciones de Daniela Parra: “Yo no la conozco, ella tiene su punto de vista y puede decir lo que quiera. Se vale, pero también hay otro lado de la historia y por eso tenemos el sistema legal en este país. Ellos van a decidir, no mi marido”.

También te pueden interesar:

–VIDEO: Issabela Camil le responde a Niurka tras criticar a su hermano, Jaime Camil

–Luis Miguel: Así era la humilde casa de Puerto Rico donde nació ‘El Sol’

–Madre de Issabela Camil rompe el silencio y envía contundente mensaje a Luis Miguel

–VIDEO: Aracely Arámbula confiesa la fuerte razón por la que no tiene novio