Aficionado le pide a Florentino Pérez que ya no traiga a Mbappé y esta fue su elocuente respuesta

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

A pesar de que confesó su amor por el Real Madrid y la afición lo esperaba con los brazos abiertos, Kylian Mbappé terminó renovando su contrato con el PSG hasta 2025, algo que no cayó nada bien en la hinchada madridista que ya no lo quieren en su equipo.

Y es que en las últimas horas se viralizó un video en donde se ve a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, firmando unos autógrafos a unos aficionados y uno de hechos le pide que no intente fichar a Mbappé más, demostrando que la herida sigue abierto.

Ante la curiosa petición del aficionado, la respuesta del presidente del conjunto merengue no se hizo esperar y sorprendió a muchos. “Pobre hombre, debe estar arrepentido ya”, contestó Florentino.

“Florentino no nos traigas a Mbappé ya eh.”



Florentino: “Pobre hombre estará ya arrepentido.” pic.twitter.com/MaEqDUQffb — 7 (@EdenMadriz) June 18, 2022

La negociación del Real Madrid con Mbappé y la presión de Francia

El presidente del Real Madrid estuvo hace unos días en el programa ‘El Chiringuito de Jugones’ en donde dio detalles de cómo se fue llevando a cabo la negociación con Mbappé y explicó que hubo mucha presión sobre la estrella francesa.

“Fue presionado por políticos franceses (el presidente Macron, entre otros) y Qatar ofreció mucho dinero”, explicó Pérez.

Finalmente dejó claro que no sintió traición de Kylian, aunque sí comentó que no era el Mbappé que él quería traer.

“No me traicionó, Mbappé transmitió a todos su deseo de jugar en el Real Madrid, era su sueño como ha manifestado. Lo quisimos hacer en agosto y no le dejaron. No aceptaron la oferta, no querían venderlo. Comunicó al club que se quería ir pero había que esperar un año, siempre manifestó que su sueño era venir pero quince días antes cambió la situación por la presión política que tuvo y la económica. Vi que no era el Mbappé que quería traer. Ha debido cambiar de sueño”, sentenció.