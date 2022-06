Eduin Caz presume su nuevo tatuaje, pero fans lo comparan con Christian Nodal y le piden no seguir sus pasos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, compartió con millones de seguidores de redes sociales el resultado final del tatuaje que se hizo en uno de sus brazos, dejando ver que se trata de una palabra que tiene un gran significado en su vida. Pero en esta ocasión no solo recibió piropos, ya que sus fans lo compararon con Christian Nodal y le pidieron no seguir sus pasos con tantos tatuajes.

Hace unos días el intérprete de “Ya Supérame” compartió a través de sus historias de Instagram que decidió hacerse un tatuaje que abarca gran parte de uno de sus brazos, y aunque hasta ahora no había revelado el diseño que eligió, fue durante su reciente viaje a Nueva York que finalmente reveló de qué se trata.

En la publicación realizada el pasado fin de semana el cantante sinaloense compartió una serie de fotografías, la primera de ellas mostrando su antebrazo con un tatuaje de la palabra “Familia”, para después agregar otras instantáneas en las que aparece acompañado por quienes considera sus seres queridos entre los que se encuentran su esposa e hijos.

Sin embargo, la reacción de sus fanáticos podría no ser la esperada para el cantante, pues no solo recibió una lluvia de halagos por quienes consideran fue una excelente decisión, sino que también lo compararon con Christian Nodal y le pidieron no seguir los pasos de su colega, quien ha modificado su apariencia con tatuajes en cuerpo y rostro.

“¿Nodal 2.0 eres tú?“, “Con que no se tatúe la cara”, “Ya se quiere parecer a Cristian Nodal“, “No seas como el Nodal con sus tatuajes”, “Ya no lo hagas ya casi vas a parecer Nodal”, “Ya te vas a empezar a rallar como todos”, “Por favor no te tatúes tanto”, “Así empiezan con sus rayones, ahora estás como Nodal puros tatuajes se están volviendo“, “Nada más no te tatúes la cara”, “Solo no acabes como Nodal porfa”, “Ya vas por el camino del Nodal“, fueron solo algunos de los comentarios que recibió el cantante mexicano junto a más de medio millón de reacciones en forma de corazón.

