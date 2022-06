Eduin Caz muestra sus pectorales y adelanta posible colaboración con Ricardo Arjona y Grupo Firme

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante de regional mexicano, Eduin Caz, sigue estando en la palestra de las noticias de la industria musical latina. Recientemente había dicho que andaba entregado al gimnasio. Ahora el vocalista de Grupo Firme ha decidido dar un taco de ojo a todos sus fans al presumir unas fotos en Instagram mostrando los pectorales. Además, el cantante cautivó a sus seguidores cantando la canción “Hongos” de Ricardo Arjona.

Todo indica que el cantante Eduin Caz es ya todo un galán consagrado. Son muchos los fans que le alaban el cuerpazo que está desarrollando el cantante producto de sus largas horas en el gimnasio o al menos así lo ha dado a entender. Por fin puede quitarse la camisa y hacer que muchos boten la baba por él. Pero lo que impresiona más del integrante de Grupo Firme es la capacidad vocal que tiene. Al punto, que es capaz de interpretar a Ricardo Arjona y sonar increíblemente. View this post on Instagram A post shared by 🆂🅸🅴🅼🅿🆁🅴 🅵🅸🆁🅼🅴🆂🔥 (@zaid.siemprefirmert)

Como hizo ahora en Instagram con el tema “Hongos” del guatemalteco. Además, Eduin Caz dejó abierta una posible colaboración entre Grupo Firme y Ricardo Arjona. La foto de ambos abrazados los delata. Además ya sabemos que, cuando esta agrupación se decide por algo, no descansa hasta lograrlo. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Recientemente, Eduin Caz se fue hasta el Arena Ciudad de México a ver en concierto a su amiga Karol G. Ahí se desató bailando con peluca azul y todo en apoyo a La Bichota. Sin duda, Eduin Caz se la sabe pasar muy bien. Más ahora que su doctor le dio permiso de tomarse unos traguitos sin abusar. View this post on Instagram A post shared by Eduin Caz (@eduincaz)

La otra que no se queda atrás en belleza es su esposa Daisy Anahy, su esposa, quien se fue a La Gran Manzana, Nueva York, desde presumió su cuerpazo y sus atuendos. No es un secreto para nadie que la mexicana es fanática de la moda, se ha convertido en toda influencer y además, hace reír a más de una de las fans de Eduin Caz con sus ocurrencias y “venganzas” al mismo. View this post on Instagram A post shared by Daisy Anahy (@anahydpg)

La última colaboración de Grupo Firme fue con La Banda El Recodo en “El Reemplazo”, tema que anda arrasando en Youtube en tiempo record y que cuenta con millones de reproducciones más de 8 millones de reproducciones. Aquí se los dejamos para que lo disfruten mientras cruzamos los dedos para que realmente se dé la colaboración entre la banda y Ricardo Arjona.

