Urgen a gobernador Newsom a parar transferencia de inmigrantes de las prisiones al ICE

A un año de la deportación a México de Gabby Solano, sobreviviente de violencia doméstica, miembros de la comunidad, líderes y legisladores estatales se reunieron en Sacramento para urgir al gobernador Newsom a que apruebe la Visión Act, un proyecto de ley que pondría fin a la transferencia de inmigrantes de las prisiones y cárceles al Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

La asambleísta de Los Ángeles, Wendy Carrillo, autora de la medida AB 937 (Vision Act) ,dijo que le sfalta tres votos en el Senado para que sea aprobada y enviada al escritorio del gobernador.

“Esta ley es urgente y necesaria porque todos los días, los inmigrantes son transferidos de la custodia estatal y local al ICE”.

Como consecuencia, dijo que van a ser todo lo posible para que sea firmada por el gobernador, ya que va asegurar que los recursos de los californianos no sean usados contra quienes han cumplido su deuda con la sociedad.

La medida AB 937 busca poner fin al doble castigo al que se expone a quienes cumplen sus sentencias en las prisiones y cárceles, ya que en lugar de permitirles regresar con sus familias y volver a empezar una nueva vida, el ICE se los lleva detenidos para deportarlos a sus países de origen.

“No importa dónde nacimos o cómo nos vemos, la mayoría de los californianos queremos lo mismo: estar con nuestros seres queridos y nuestras comunidades”, dijo a través de una carta, Gabby Solano, quien fue deportada hace un año.

“Después de ser criminalizada como sobreviviente de violencia doméstica, en la prisión me convertí en consejera contra las adicciones y tomé más de 1,000 horas de clases de rehabilitación.

“El gobernador Brown conmutó mi sentencia y la Junta de Libertad Condicional decidió concederme la libertad. Pero el ICE y nuestro sistema penitenciario estatal ignoraron todo eso y me separaron de mi familia y seres queridos”.

Gabby Solano a su llegada a Tijuana, tras ser deportada. (Cortesía)

Solano dijo que su historia no es única. “Es el estado de cosas en California hasta que aprobemos la Vision Act y cumplamos con nuestros mejores ideales de igualdad y justicia”.

Después de manifestarse en los jardines del Capitolio, miembros de la comunidad migrante entregaron una carta al gobernador Newsom firmada por más de 140 inmigrantes y sus seres queridos que han enfrentado transferencias del ICE, detención y deportación.

En la carta urgen al gobernador a reunirse con ellos y apoyar la Visión Act.

“Después de cumplir nuestras sentencias, invertir incontables horas en programas de rehabilitación, estar listos para la libertad condicional y hacer todo lo que el estado de California nos exigía, esperábamos comenzar nuestros planes de reingreso a la sociedad y retribuir a nuestras comunidades”, se puede leer en la carta.

Sin embargo, agregan en la carta, que en la fecha programada para recuperar su libertad, el Departamento de Prisiones (CDCR); o el sheriff local, se coordina con el ICE para facilitar su detención y deportación inmediata.

Entregan carta al gobernador Gavin Newsom. (Cortesía)

Los miembros de la comunidad que han experimentado de primera mano, el dolor de las transferencias de ICE, han liderado los esfuerzos en todo el estado para promover la Vision Act, que actualmente está pendiente en el Senado después de haber sido aprobada por la Asamblea y dos comités de la cámara alta.

Como parte del creciente movimiento para poner fin a las transferencias del ICE, se busca que los inmigrantes y refugiados puedan regresar a casa para reunirse con sus familias y contribuir a la comunidad como bomberos, miembros de sindicatos, dueños de negocios, líderes sin fines de lucro, estudiantes y trabajadores esenciales.

Este martes, la coalición ICE out of CA también dio a conocer un nuevo álbum de fotos que captura las historias de inmigrantes que han sido transferidos al ICE al terminar de cumplir su sentencia. Ese ha sido el caso de María Luna, Brian Bukle, Vithea Yung, y Phoeun You.

“Solo un puñado de californianos, como yo, han estado entre los pocos afortunados que han podido salir de la detención de ICE como resultado de la incansable defensa de la comunidad”, dijo Chanthon Bun, quien fue amenazado con la detención de ICE en 2020 y ahora sirve como defensora de los derechos de los inmigrantes en el Asian Law Caucus.

“Debido a que pude volver a casa, estoy viviendo una vida hermosa y pacífica con mi recién nacido y mi familia. Pero seguimos viviendo con miedo al ICE. Mi familia y amigos han estado pidiéndole al gobernador Newsom que emita un indulto para que tengamos más protección, pero también sabemos que no tiene por qué ser de esta manera.

“Con la Vision Act, podemos defender lo mejor de nuestros valores en un estado donde aproximadamente la mitad de todos los niños, como mi hijo, tienen un padre inmigrante”.

Inmigrantes latinos, afroamericanos y asiáticos han sido doblemente castigados por el estado de California y el ICE. (Cortesía)

Una encuesta conducida por el Centro de Políticas de Migración de la Universidad de California en San Diego, encontró que dos tercios de los votantes apoyan la Vision Act, una medida que es copatrocinada por 25 legisladores, y apoyada por el Partido Demócrata de California, las bancadas latinas, afroamericana y asiática y de las islas del Pacífico así como por 180 organizaciones.

La organización Alliance for Boys and Men of Color estima que las transferencias al Servicio de Migración y Aduanas (ICE) de gente elegible para ser liberada de las cárceles costó al estado $7.3 millones de 2018 a 2019.

En tanto, mientras que solo el 7% de los no ciudadanos de Estados Unidos son afroamericanos, los inmigrantes afroamericanos representan el 20% de las personas que enfrentaron la deportación por “motivos penales” en 2016, según la Black Alliance for Just Immigration.

Según datos del Departamento de Prisiones de California (CDCR) obtenido tras una petición del Asian Law Caucus, hubo 2,600 transferencias al ICE hechas por el CDCR, entre el 1 de enero de 2020 y noviembre 30 de 2021.