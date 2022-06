Despierta América habla con la mamá de J Balvin y cuenta su experiencia al borde de la muerte

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El programa matutino de Univision, Despierta América, contará con una entrevista exclusiva con la mamá de uno de los máximos exponentes del reggaetón, J Balvin, Alba Mery Balvin. Esto después que la misma estuviese al borde de la muerte en la unidad de cuidados intensivos producto del COVID.

El cuadro de la mamá de J Balvin cuando contrajo Covid fue empeorando con el pasar de los días. A diario podíamos ver la angustia que transmitía el cantante en sus redes sociales y las imágenes de su mamá, Doña Alba Mery de Balvin batallando, pues estaba al borde de la muerte. Despierta América habló con la madre de uno de los consentidos del género urbano y mañana podrás disfrutarla por las pantallas y el sitio digital de Univision. View this post on Instagram A post shared by Sumundodigital (@sumundodigital)

Alba Mery de Balvin habla con Lucho Borrego sobre su vuelta a la vida en uno de los momentos más controvertidos de la carrera de su hijo J Balvin. En la entrevista para Despierta América, la mamá del cantante mandó mensajes claros y contundentes a René Pérez “Residente” y Christian Nodal sin dejar de lado el tema de la salud mental de su famoso hijo. Busca que no recaiga en ansiedades o depresiones, de las que ha tenido que sacarlo con su psiquiatra. View this post on Instagram A post shared by Luis Alfonso Borrego (@luchoborregoc)

Recordemos que toda esta crisis de salud de la mamá de J Balvin ocurre cuando el cantante envió un mensaje de boicot al Latin Grammy. Residente le respondió diciendo que su música sonaba a carrito de hot dog entre muchas cosas más. Ahí se armó toda una polémica y un “lleva y trae” en el que terminó interviniendo hasta el propio boxeador Saúl Canelo Álvarez.

También nos cuenta cómo Río, su nieto, ha llegado a cambiar y a tranquilizar a su hijo y a convertirlo en un mejor ser humano y si el matrimonio es el siguiente paso en la relación entre J Balvin y Valentina Ferrer. La entrevista saldrá mañana 24 de junio en “Despierta América“, que se televisa de lunes a viernes a partir de las 7:00 a.m. EST y los domingos a las 8:00 a.m. EST en las cadenas locales de Univision.

