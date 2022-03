J Balvin saca a su mamá del hospital y lanza indirecta a Residente: “¿Quién ganó la guerra”?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Luego del escándalo y las diversas reacciones que ha tenido este segundo round entre el vocalista de Calle 13, Residente, y el reguetonero J Balvin. Este último se ha encargado de lo que considera más importante en este momento, que es la salud de su mamá Alba Mery Balvin, quien tiene semanas hospitalizada por complicaciones del coronavirus. Además aprovechó de lanzarle una indirecta a su retractor Residente: “¿Quién ganó la guerra? Esa sí son guerras de verdad. Las únicas que valen la pena”, al tiempo que sacaba a su mamá del hospital, quien claramente se veía aún delicada.

Además, J Balvin advirtió que la canción que sacó ahorita está dedicada a su mamá: “¿Me entienden? A los valores. Al silencio. Estoy muy feliz porque mi madre está mejor y hoy sale”, se le escucha decir al colombiano en un video, donde también le sigue enviando indirectas a Residente, después que este sacara un tema donde lo tilda de jugar con la lástima de la situación de su madre o al menos eso, interpretaron la mayoría de los fans de J Balvin, entre muchas otras cosas. View this post on Instagram A post shared by 𝑳𝑨 𝑴𝑶𝑽𝑰𝑬 𝑫𝑬𝑳 𝑻𝑹𝑨𝑷 🇨🇴 (@trapmovietv)

Más adelante y en otra publicación, se ve a la mamá de J Balvin ya en el carro con el cantante: “¿Quién no veía desde hace rato la calle… Cómo la está viendo, sabrosa o no? Vamonos de rumba, usted no va a ir a la casa, nos vamos de rumba”, se le escuchaba decir al intérprete de In Da Getto mientras iba en el carro acompañado de su mamá Alba Mery Balvin, quien finalmente pudo dejar el hospital después de largar semanas. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Mientras, la polémica con Residente, quien sacó un tema hablando de J Balvin y de la industria musical sigue dividiendo opiniones. Anuel AA, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Danny Ocean y muchos más son los que han opinado al respecto. El ex vocalista de Calle 13 dice que decidió sacar el tema, por supuestamente J Balvin haberse enterado del mismo y haber llamado al productor de Residente para comenzarlo con demandas si el tema salía a la luz. Por lo pronto, aquí les dejamos la canción BZRP Music Session #49, que no para de generar polémica para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones.

