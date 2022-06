“La indemnización millonaria no reparará el dolor”: las víctimas del desplome de Surfside conmemoran el primer aniversario de la tragedia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las víctimas del terrible desplome del condominio de Surfside, colindante a Miami, recibirán más de mil millones de dólares en compensación por los daños sufridos la noche del 24 de junio, justo ahora hace un año, donde murieron 98 personas. Una indemnización que para muchos no sirve para reparar el dolor.

➡️ Hace justo un año se derrumbó un edificio en Surfside, Florida.



➡️ Realizan evento en recuerdo de los 98 fallecidos.



Informa @Danay_Rivero pic.twitter.com/WJ9HzI5Cj0 — Univision Noticias (@UniNoticias) June 24, 2022

“Una pérdida así, como esa, es bien doloroso. Bien conmovedor. Y eso nunca, nunca, se va a reparar. Ni con dinero dinero ni con nada. Eso nunca se va a olvidar”, decía Eliane Fleites, que vive en un edificio cercano al de la tragedia.

Te puede interesar: Juez aprueba indemnizar con más de $1,000 millones a víctimas del derrumbe de Champlain Towers en Florida

Por su parte, Ashley Dean, que perdió a su hermana Cassie Straton, de 40 años, aún tiene muchas dudas sobre lo que ocurrió, pero que espera que estas muertes sirvan para endurecer las normativas de construcción. Su hermana fue la primera que se dio cuenta de la estructura estaba fallando. Salió al balcón, pero segundos después el edificio colapsó y murió atrapada entre las runas.

#Surfside family and friends beginning to arrive for a private memorial service at 1:22 am, exactly one year from when Champlain Tower South fell. ⁦@CBSMiami⁩ pic.twitter.com/JlhDrglIdM — Joel Waldman (@joelwaldmanNEWS) June 24, 2022

“Esta tragedia y la pérdida de estas 98 personas maravillosas, definitivamente ha tenido un impacto sobre cómo se tienen que revisar los edificios y las construcciones”, sostenía Dean.

Los mil millones de dólares de indemnización se repartirán en su inmensa mayoría entre los familiares de los fallecidos. Pero 96 irán para los propietarios del edificio y 100 para sufragar costes legales.

Te puede interesar: Víctimas del derrumbe de condominio Champlain Towers South en Florida llegan a un acuerdo de $997 millones de dólares

“Fue espantoso y mucha gente sufrió. Fue una noche que fueron a dormir y terminaron en otro lugar. Fue duro para todo el país”, confesaba Andrés Arizmendi, residente en Miami, otro vecino de la zona.

Pero esta indemnización millonaria en el fondo, para algunos, tiene otra intención: que los familiares, con esa compensación, desistan en su intento de demandar a los posibles culpables del derrumbe. White posts representing the 98 victims of the Surfside condo collapse are lined up outside the former Champlain Towers South property. Organizers are preparing the site for the after-midnight family vigil marking the 1-year anniversary of the June 24 collapse. @MiamiHerald pic.twitter.com/yirX57m9KG— Martin Vassolo (@martindvassolo) June 23, 2022

“Han querido arreglar para no tener juicios en el futuro, que también es una forma muy estadounidense de arreglar las cosas”, decía el analista peruano Juan Manuel Robles, que ha seguido muy de cerca las pesquisas de la investigación.

Este viernes se cumple el primer aniversario del derrumbe. Y se han preparado varios eventos conmemorativos, incluso con la presencia de la primera dama. Pero aún no se sabe qué fue lo que causó la tragedia. La respuesta podría tardar años.