Chicharito y Carlos Vela a meses de quedar a la deriva: la cuenta regresiva inicia para que los atacantes mexicanos queden sin equipos

Los futbolistas mexicanos llegaron a la MLS para colocar su impronta, ritmo, calidad y sabor al balompié de Estados Unidos. Dos de los atacantes de gran jerarquía que militan en dicho torneo son Carlos Vela y Javier Hernández. Sin embargo, el sueño de Los Ángeles podría acabarse y los dos equipos de la ciudad podrían perder a sus grandes estrellas en la delantera. El “Bombardero” y Chicharito siguen sin renovar a meses de quedar libres.

Desde hace varias temporadas, el “Clásico del Tráfico” tiene un par de protagonistas mexicanos. Carlos Vela por parte de Los Ángeles FC y Javier Hernández por Los Ángeles Galaxy. A pesar de que no coincidieron mucho sobre el campo, los aztecas podrían coincidir en algo más difícil: su salida de la MLS.

La ciudad estadounidense se mantiene a la expectativa de la decisión de sus dos grandes atacantes. La renovación parece difícil y hay clubes merodeando en busca de contratarlos.

¿Cuándo acaba el contrato de Javier Hernández y Carlos Vela?

Curiosamente, los delanteros mexicanos tienen el mismo vínculo con sus clubes. Chicharito y el Bombardero se convertirán en agentes libres en diciembre de 2022. Tanto LA Galaxy como LAFC tienen la intención de retenerlos, pero hasta los momentos no se ha llegado a un acuerdo con ninguno.

Javier Hernández mostró unas señales que lo alejaría de la MLS. Chicharito acaba de vender su mansión y su futuro ha sido situado en el AEK de Atenas junto a Matías Almeyda o el posible regreso a Chivas de Guadalajara. This banter between @11carlosV and Chicharito 😂👏#LAFC pic.twitter.com/PR6ws1438G— 110 Football (@110football) February 15, 2022

Por otra parte, Carlos Vela no ha dado señales que le permitan confiar a LAFC. De hecho, en sus declaraciones puede notarse que está abierto a la oferta del mejor postor. El “Bombardero” también es pretendido en Europa y, además, equipos como Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL estarían tras su fichaje.

“De momento no hay nada firmado todavía, sigo en la misma situación. Claro que creo que tenemos un gran equipo, que lo hemos hecho bien y queremos ganar un trofeo. Estoy enfocado en eso, pero al final esto es un negocio. Estoy abierto a estar aquí, pero si esto no pasa estoy dispuesto a buscar otros lugares”, sentenció Carlos Vela en unas declaraciones recopiladas por Fútbol Total MX. Major props to:@CH14_ y @11CarlosV for playing and for pushing their mates to do so midweek @OpenCup. Real leaders set examples. Vanney and Cherundolo as well. Dealing with infantile media questions about 'starters playing the cup'. They want trophies. Everyone does. Wake up! pic.twitter.com/0sZz4olplr— The LA Vox (@TheLaVox) April 21, 2022

