El video de Will Smith que hizo viral a la ciudad más bella de Centroamérica

Todo empezó con una misteriosa llamada de teléfono. René Hugo Castillo conduce un tuc tuc -un pequeño vehículo fabricado en La India utilizado para transportar turistas- por las calles de Antigua en Guatemala y está acostumbrado a todo tipo de clientes. Pero esa llamada le llamó la intención. Buscaban un conductor para grabar un documental en la monumental ciudad guatemalteca con una estrella

del espectáculo a nivel mundial.

Y esa llamada le cambió la vida.

“Diez minutos antes de empezar el servicio me dicen que la persona era Will Smith. Me puse muy

nervioso pero claro no podía mostrar mis emociones”.

Fueron varios días de rodaje y René entabló una buena relación con la estrella de Hollywood: “Él como persona es algo increíble, muy buena persona, humilde, sencilla, mucha risa. Te inspira y te da la confianza…”, asegura René.

Ocurrió muy poco antes de la ceremonia de los Oscar en que Will Smith escandalizó al mundo con su famosa bofetada y de hecho en la cuenta de Instagram del actor uno de los último videos que aparecen

es el de su aventura con René por las calles de Antigua. Un video que por cierto supera ya las 70 millones de reproducciones y que ha convertido a René en una celebridad entre sus vecinos antigüeños.

“Al día siguiente tenía muchos mensajes, llamadas de amigos que me decían “eres famoso”, anduviste con Will Smith. Fue viral a nivel mundial. En la calle me sentía extraño y la gente me saludaba”.

Desde aquello, René reconoce que su situación ha mejorado pero su emprendimiento no empezó con su encuentro con Smith. Es una historia de superación que se inició hace 16 años cuando compró su tuc tuc gracias a un préstamo.

Emprendedores en Antigua

Antigua, una de las ciudades más bonitas del mundo. / Foto: Naranja Media

El tuctuquero es el hilo conductor del documental “Antigua en el tuc tuc de Will Smith”, producido por Naranja Media, que cuenta historias de emprendedores de esta ciudad que acaba de ser designada por National Geographic como la ciudad más bella de Centroamérica. También recientemente fue elegida como mejor destino turístico de Centro y Sudamérica, según la encuesta World’s Best Awards 2021 de la revista de viajes Travel Leisure.

En el documental el tuc tuc nos lleva por las empedradas calles de la ciudad colonial, que fue capital de Guatemala entre 1554 y 1776, para conocer historias de éxito relacionadas con el turismo.

Diego Castañeda, director del Hotel Casa Santo Domingo, Carol Pérez, propietaria de la Chocolatería Ek Chua, José Rafael Quiroa y Audry Contreras, propietarios de El Viejo Café, Fidencio Antonio Carmona, guía Turistico, Gustavo Godoy, propietario de Nisperolandia y Leonzo de León, maestro ebanista son los otros protagonistas de “Antigua en el tuc tuc de Will Smith”.

Todos ellos han padecido las dificultades que supuso la pandemia en los años 2020 y 2021 en una ciudad que depende de la llegada de los turistas. En 2019, el año antes del Covid, Antigua superó los 690,000 visitantes, en 2021 cayó a los 120,000. Los datos de 2022 son esperanzadores. A pesar de las dificultades, todos estos emprendedores han salido adelante. Los restaurantes con el servicio a domicilio, los que impartían cursos gracias a la modalidad on line… Han usado la imaginación y han contado con el apoyo de los empleados para retomar el ascenso de Antigua como joya turística de Guatemala.

El tuc tuc de René Hugo Castillo por las empedradas calles de Antigua. / Foto: Naranja Media

De hecho, Antigua Guatemala, ubicada en el departamento de Sacatepéquez es el lugar que más viajeros ha captado del país estos últimos años.

Hay 198 hoteles, pensiones y hospedajes, lo que supone 2867 habitaciones disponibles. Cuenta con 329 restaurantes en de los más variados estilos de cocina.

En 2021, el 43% de los turistas vinieron de Centroamérica, el 31% de Norteamérica y el 16% de Europa.

Estos son los números pero como se comprueba en el documental, después del frenazo que supuso la pandemia en 2020, Antigua está remontando de nuevo gracias al esfuerzo y especial carácter de sus vecinos emprendedores y amables. Se puede percibir en los testimonios que lejos de buscar ayudas y subvenciones del Gobierno, los antigüeños están generando oportunidades y riqueza para su

país.