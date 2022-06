Aumentó el número de muertos dentro de un tráiler abandonado en Texas; arzobispo de San Antonio devastado por la tragedia  

SAN ANTONIO – El número de personas que fueron encontradas muertas dentro de un tráiler abandonado en el área de San Antonio este lunes aumentó de 42 a por lo menos 46, según informaron las autoridades.

La escena a eso de las 9 p.m. se mantiene activa y rodeada de patrullas de la Policía, ambulancias y unidades de bomberos. Un gran sector de la carretera Quintana en el suroeste de la ciudad se mantiene cerrada al tráfico. A eso de las 8 p.m. comenzaron a llegar vehículos de la Patrulla Fronteriza.

Mas de 30 inmigrantes muertos ayer en Melilla. Hoy 44 más, probablemente asfixiados, en un camión mientras cruzaban la frontera a los Estados Unidos. Sin olvidar el bombardeo ruso de hoy en un supermercado de Ucrania. Tiempos de horror y brutalidad total https://t.co/3pddp8Z2nC — Carmen McEvoy (@McEvoyPeru) June 28, 2022

Este lunes las temperaturas alcanzaron a superar los 100 grados Fahrenheit. Según reportes preliminares los cuerpos fueron descubiertos dentro de un trailer cerca de las vías del tres que corren al costado de Quintana.

Se informó que 16 sobrevivientes fueron trasladados de urgencia a hospitales de la zona en diversas condiciones.

No se descarta la posibilidad de que el número de muertos aumente durante la investigación.

Representantes de la organización Catholic Charities de San Antonio se encuentran en la escena tratando de ayudar a los sobrevivientes. En su cuenta de Twitter el arzobispo de San Antonio, Gustavo García-Siller publicó que estaban orando por las víctimas y dijo estar devastado por el trágico incidente. Faithful of the Archdiocese of San Antonio, we are still holding in prayers our people in Uvalde; now, we are told that over 40 migrant people, our people, have died here in San Antonio. There are about 15 survivors been sent to hospitals. Let’s be in one in solidarity, O God!— Archbishop Gustavo (@ABishopGustavo) June 28, 2022

