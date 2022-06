Esta es tu carta de tarot para la semana del 27 al 3 de julio 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Cinco de Bastos

1. Cinco de Bastos: Grandes enseñanzas se avecinan, pero solo y solamente serán enseñanzas si nadie logra sacarte de tu centro. No te involucres en chismes, no hables mal de nadie, es momento de decir las cosas de frente y esto te evitará grandes problemas en el futuro. Te puedes enfrentar a situaciones caóticas al momento de tomar decisiones en lo que se refiere al trabajo, no importando que tengas la razón, necesitas aprender a trabajar en equipo, no discutas, guarda tus enojos, trabajando en conjunto lograrás más que alejándote y queriendo trabajar tu solo, tu sola. Queda como el que une esfuerzos para hacer de todo proyecto sea aún más productivo, si así lo haces, espera grandes y fructíferos cambios. Cuida de tus posesiones, no es momento de vender o comprar, puedes sufrir perdidas muy difíciles de recuperar. Si hay problemas en la familia o con amigos no se resolverán pronto, debes tener paciencia y hacer uso de la razón para que en algún punto todo vuelva a ser armonía. En el amor no intentes arreglar nada esta semana, solo lo podrías empeorar, así que sé paciente y espera a la próxima semana, este tiempo te dará el chace de también mirar tus fallas. En la salud necesitas seguir cuidando de viejas molestias. No caigas en tentaciones y sigue cuidando tu dieta, sigue cuidando de no caer en viejos vicios.

2. El Hierofante

2. El Hierofante: Momento de hacer lo correcto. Deja de mirar atrás, de ahora en adelante solo mira y camina de frente, paso a paso, bien pensado, solo así te darás cuenta de que haces lo adecuado. Escucha consejos, siempre habrá, siempre hay, alguien con más experiencia que tú, con más vivencias que tú, y no importa la edad de quien se atreva a darte el consejo, acéptalo humildemente. Serán grandes días para trabajar tu lado espiritual, trabaja ahí, reconéctate, encuentra esa sabiduría ancestral con la que todos nacemos, son esas enseñanzas de otras vidas que aun yacen en algún archivo de nuestra alma, hállalos, solo ahí podrás encontrar tu misión de vida y seguir en paz este camino terrenal. El Hierofante te dice haz lo correcto para ti y paro los demás. En el amor, no es momento para mover las arenas, no es momento de buscarle tres pies al gato, ten paciencia, ponte en el lugar de ella, de él, solo así podrás entender y tomar la decisión correcta. Tu salud debe siempre ser atendida con el especialista correcto, no dejes nada al ahí se va, no dejes que ninguna molestia se haga más grande.

3. Diez de Bastos

3. Diez de Bastos: Si no lo hago yo no sirve. Es momento de quitar ese pensamiento y emoción de ti, es momento de empezar a delegar responsabilidades, es momento de ser más humilde y menos controlador, controladora. No puedes con todo y al no apoyarte en nadie solo ocasionas en ti, un gran cansancio físico y mental, tu energía puede estar pasando por una gran debilidad y en algún punto este agotamiento se puede volver crónico. Es tiempo de pedir ayuda, expresa ya lo que necesitas, desde lo más insignificante hasta lo más grande, llego el instante de dejar de cargar. Tienes que empezar a elegir qué si y qué no seguir echándote a cuestas, cuando escojas sentirás como se te quita un gran peso de encima y empezarás a vivir tan ligero que te permitirá volar. Tu salud espera grandes noticias, dejas dolores atrás, si esperas resultados de estudios vendrán con noticias que te quitan un peso de encima.