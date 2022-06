Las transparencias de Chiquis Rivera dejan ver la tanga debajo y expone la retaguardia

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Chiquis Rivera está de vacaciones celebrando su cumpleaños en la República Dominicana. La intérprete de “Animate y Verás” ha dado mucho de que hablar ya que se ha paseado con unos atuendos que han dejado poco a la imaginación. Y es que la cantante se merece tomarse unos días para ella misma ya que se le ha visto trabajar a lo largo del año.

En una reciente publicación, Chiquis se dejó ver sensual como ella solo sabe hacer. En una serie de fotos, la estrella se dejó ver con un atuendo en transparencias que dejaban ver su ropa interior. En esta ocasión se le pudo ver la tanga y es algo que presumió en la imagen de portada que usó. Posando de espalda, Chiquis mostró su retaguardia para el deleite de sus admiradores.

“Otra noche, otra aventura”, publicó Chiquis.

Los seguidores de la empresaria no tardaron en dejarle comentarios admirando su belleza.

“Janey, tu eres la perfección”, publicó un fan. “Te mereces estar feliz, love u chikquis”, respondió un admirador. “Te amo con todo mi corazoncito”, dijo un seguidor. “Te mereces todas las buenas vibras de este mundo”, agregó otro fan. “Ere una mujer valiente”, puso otro admirador. “Tu no eres BEBESITA tu eres BEBESOTA”, también se pudo leer entre los comentarios.

Días antes, Chiquis había compartido una tierna foto de su mamá de hace 10 años, el último año que Chiquis pudo compartir con Jenni Rivera antes de su fallecimiento.

“Esta foto fue tomada hoy hace 10 años”, escribió Chiquis en Instagram. “En el último BEEday que pasaríamos juntas. Nunca olvidaré cómo hiciste todo lo posible para que fuera especial para mí… sin importar lo que sintieras, y estoy muy agradecida por eso”.

Chiquis continuó, “No importa cuántos años pasen, todavía te extraño, todavía te necesito. Tus consejos, tus abrazos, tu protección, tu guía… no desaparece. Todavía duele igual… pero hoy elijo ser feliz, sonreír a través del dolor y seguir adelante tal como me enseñaste. Te dedico este día a TI… porque marca el día en que comenzó NUESTRO viaje. Te amo, mamá”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

