Esposo de Yrma Lydya habría declarado que él no asesinó a la cantante

El pasado 26 de junio se realizó la primera audiencia en torno al caso de la cantante de regional mexicano Yrma Lydya, quien recibió tres disparos mientras se encontraba en un restaurante de la Ciudad de México, dejando como principal sospechoso de haber cometido el asesinato a su esposo, el abogado Jesús Hernández Alcocer.

Sin embargo, como parte de las primeras investigaciones, el hombre de 79 años se habría negado su culpabilidad, situación que fue confirmada ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’ por su abogado.

“Estamos en una etapa en la que lamentamos lo sucedido, confiamos ciegamente en que mi cliente es inocente. Eso es lo que nos toca a nosotros probar y llegar a la verdad jurídica de los hechos”, dijo.

Obtiene #FGJCDMX prisión preventiva contra dos hombres, por la probable comisión del delito de feminicidio pic.twitter.com/TheOMSw2qD — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 26, 2022

Mientras tanto, el esposo de la cantante y su escolta se encuentran en el reclusorio Norte de la Ciudad de México, pero debido a su edad Hernández Alcocer habría solicitado que se le permitiera llevar el proceso en libertad, petición que le fue negada.

“Está consciente, sabe la situación y confía ciegamente en que se va a esclarecer la verdad de los hechos“, agregó el representante legal del presunto asesino de Yrma Lydya detallando que será hasta el próximo jueves 30 de junio cuando se lleve a cabo la próxima audiencia.

En el mismo programa de espectáculos, Pati Chapoy reveló que dos exesposas del abogado de 79 años se suicidaron con una pistola, pero lo más extraño fue que una de ellas recibió dos balazos.

Por su parte, la cantante Dulce reveló que días antes del asesinato, recibió en su casa a la cantante de 21 años junto con su madre, en donde tuvieron oportunidad de convivir por varias horas.

“Yo las invité a mi casa la tarde del 7 de junio estuvieron aquí las dos. Platicamos mucho, estuvimos juntas como ocho horas. Me trajo un ramo de flores blancas muy bonito agradeciéndome y luego nos fuimos a comer”, recordó.

En cuanto al comportamiento del esposo de Yrma Lydya, Dulce asegura que también llegó a coincidir con él, pero en todo momento se mostró preocupado por verla realizada y cumpliendo su sueño.

“El señor hablaba de que él quería ayudarla, quería poner todo de su parte para que ella lograra su sueño, por la diferencia de edades él quería irse de este mundo dejándola sólida, realizada, nada que ver con lo que pasó después”, mencionó.

Y confirmó lo dicho por los conductores, quienes revelaron que el pasado mes de diciembre Yrma Lydya denunció ante las autoridades a su esposo por violencia doméstica, misma que habría sido retirada un día después.

“Sí, ella puso una denuncia. A mí nunca me dio a entender que tuviera problemas, me dijo que no era su esposo, que era algo que ellos usaban para alejar a la gente mala que no se le acercaran con mala intensión. No sé si ya se divorciaron por segunda vez y siguieron manteniendo la imagen”.

