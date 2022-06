Video: Una madre hondureña suplica por su hija y su nieta, secuestradas por el Cártel del Golfo en México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En medio de la tragedia por el hallazgo de decenas de inmigrantes sin vida en el interior de un tráiler en San Antonio, Texas, un video en redes sociales revela el calvario que sufre una madre hondureña, debido al secuestro de su hija y su nieta, quienes salieron en búsqueda del “sueño americano”.

Y es que, a su paso por territorio mexicano, la mujer y su hija fueron retenidas en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, colindante con McAllen, Texas.

Los responsables de este hecho fueron integrantes del Cártel del Golfo, quienes tienen presencia en esa región, y se comunicaron con la madre de la víctima para exigirle un rescate de 20,000 dólares a cambio de respetar sus vidas.

Desesperada, la mujer publicó un video en redes sociales, en donde pide la ayuda del pueblo de Catacamas, Honduras, de donde es originaria, para que la ayuden a recuperar a su hija y a su nieta.

#OJO #México



Madre súplica por su hija y su nieta:



Erica Marroquín y su hija originarias de #Catacamas mpio del departamento de #Olancho en #Honduras están secuestradas por el Cártel Del Golfo en el mpio de #Reynosa,#Tamaulipas.

Cc #ReynosaFollow pic.twitter.com/XPp02E3CVh — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) June 27, 2022

“Buenos días, estoy pidiéndole al pueblo de Catacamas si me pueden ayudar para una hija que se me fue buscando el sueño americano y allá me la secuestraron. Me están pidiendo una cantidad fuerte de dinero y no cuento con eso”, se le escucha decir a la mujer, quien termina por romper en llanto.

“Me piden 20,000 dólares, y si no, no sé qué le pasará a mi hija junto con mi nieta. Por favor, pueblo, ayúdenme y gracias por escucharme”, agregó la mamá de las víctimas en el clip de más de un minuto de duración.

Hasta el momento, se desconoce si la mujer ya presentó alguna denuncia de manera formal ante las autoridades de Honduras, o si el caso está siendo investigado en México.

Lo cierto es que el estado de Tamaulipas es una de las zonas de mayor riesgo para los inmigrantes que desean cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pues ese estado ha sido escenario de lamentables hechos en donde la muerte se hizo presente.

Basta con recordar el hallazgo, en 2010, de 72 inmigrantes masacrados en la comunidad de San Fernando, Tamaulipas, quienes murieron a manos del Cártel de Los Zetas, o la muerte de 16 inmigrantes guatemaltecos, el año pasado, cuyos cuerpos fueron calcinados en ese mismo territorio, en donde los cárteles del narcotráfico llevan décadas operando.

